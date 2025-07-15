熱帶性低氣壓估週五生成 氣象署：若成颱風不排除發海警

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/15 12:14

〔記者林志怡／台北報導〕近期菲律賓東方海面有熱帶系統蓄勢待發，中央氣象署預估，明後2天菲律賓東方的低壓系統將逐漸整合，最快在週五生成熱帶性低氣壓，後續有機會增強為颱風，並往西通過巴士海峽，且若增強為颱風，屆時不排除發布海上颱風警報，但實際情況還有待後續觀察，目前不確定性還很大。

中央氣象署預報員葉致均指出，菲律賓東方海面目前有熱帶雲簇逐漸組織，未來幾天有持續發展趨勢，週四結構將更加完整，並在後續生成熱帶性低氣壓，且有機會增強為颱風，預計在週四影響台灣周邊風向，並於週五、週六最接近台灣，下週一持續往廣東前進。

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葉致均說，今日台灣受到太平洋高壓影響，維持西南風為主的環境，白天苗栗以南地區普遍有雨，部分地區雨勢較大，且中南部降雨將持續至入夜後，其他地區維持午後雷陣雨為主的天氣，高溫方面則普遍可達31至33度，桃園以北地區受西南風沉降影響，高溫可達35至36度。

明日台灣周邊風向維持西南風，大台北地區、各地山區午後需注意較大雨勢，週四後受到台灣南邊的熱帶系統影響，風向逐漸轉為偏東風，中南部地區有零星短暫陣雨，且山區、南部地區午後需注意局部大雨，週五、週六因低壓系統接近，東半部、恆春半島降雨明顯，有局部大雨、豪雨發生。

葉致均表示，週日隨著熱帶系統遠離，台灣附近仍會維持低壓帶的環境，東南部、南部有雨，其他地區以午後雷陣雨為主，但週五後的天氣主要受到熱帶系統外圍環流影響，實際情況依據天氣系統的路徑、強度等而定，民眾務必注意後期預報變化。

中央氣象署預報員黃恩鴻補充，明後2天菲律賓東方海面將逐漸建立大低壓帶，天氣系統逐漸整合，預計最快週五生成熱帶性低氣壓，若生成為颱風，現階段的預報路徑偏向往西通過巴士海峽，屆時不排除發布海警，但還有待後續觀察，目前不確定性還很大。

今日天氣。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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