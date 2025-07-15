北台中暑期研習營 義大利小朋友也來參加

北台中青少年暑期研習營，美術繪畫班吸引來自義大利的小朋友參加。（記者歐素美攝）

2025/07/15 12:16

〔記者歐素美／台中報導〕2025年北台中青少年暑期研習營，今於大甲體育場舉辦開訓典禮，今年共有120人報名參加，班別包括籃球班、桌球班及美術繪畫班。

甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源表示，今年暑期營已邁入第15年，累計參與的青少年逾2200位。為了讓初學者能學到正統的球技及繪畫技巧，主辦單位特地請來桌球國手陳芃愉及具有美術繪畫豐富教學的陳慧珊老師授課。

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值得一提的是，有2位來自義大利的小朋友林莉莎、林米雅也慕名而來。

吳中源說，研習營為期5週，期待學員都能學到他們想學的才藝，讓這個暑假可以收穫滿滿。

2位義大利籍小朋友的媽媽林璟婷說，非常感謝主辦單位，讓其小孩回台灣放暑假時可參加美術繪畫活動，2名女孩，一個要升國一，另一個要升小二，都非常喜歡藝術創作，所以透過這個機會，可以學習到台灣不同的藝術文化，並拓展視野。

大甲分局副分局長洪嘉臨表示，很高興藉由這次活動的機會，宣導青少年易遭受不法侵害、詐騙、毒品等議題，並呼籲青少年遇可疑訊息或不當誘惑，應勇敢拒絕並立即告知家長、師長，或撥打110報案、165反詐騙專線尋求協助。

外埔區體育會理事長吳敏濟表示，歷年來暑期研習營活動都是讓學員免費報名參加，每年也都會聘請傑出的教練及老師授課，學生上完課程都覺得收穫滿滿。今年暑期營上課期間自7月14日到8月14日共為期5週，為了讓青少年能學到更多才藝，未來也會持續擴大舉辦，讓甲安埔青少年有個充實的暑假。

北台中青少年暑期研習營，籃球營隊。（記者歐素美攝）

北台中青少年暑期研習營，在大甲體育場舉辦開訓典禮。（記者歐素美攝）

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