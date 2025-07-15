為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網傳高雄鋰電池工廠火災毒氣飄屏東 環保局嚴正駁斥、報案追查

    屏東縣政府監測空氣品質未受影響。（屏東縣政府環保局提供）

    屏東縣政府監測空氣品質未受影響。（屏東縣政府環保局提供）

    2025/07/15 12:15

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對高雄市14日發生鋰電池工廠火災，網傳嚴重影響屏東空氣品質乙事，屏東縣政府環保局確認「屏東空氣品質沒有影響，請民眾不必驚慌」！由於謠言散播嚴重，為免引起民眾不必要恐慌，環保局今（15）日一早到縣警局刑事大隊報案，將追查謠言散播源頭，依法追究刑責。

    屏東環保局表示，14日一早接獲高雄市小港區鋰電池工廠火災消息，立即嚴密空品監控及氣象條件變化，以防空氣品質一旦發生異常可即時發布告警訊息。經持續監控至當日火勢受控後，屏東境內空氣品質測站並無明顯變化，多數呈現良好等級；另鄰近火場屏東環保局所設置之4台空氣品質微型感測器，期間所感測到之PM2.5濃度介於每立方公尺6至11微克，亦屬良好等級，皆顯示屏東空氣品質並未受該次火災事故影響。

    但有網友通過LINE及社群媒體，傳出「今天7/14上午高雄製作鋰電廠火災，毒氣體已飄至潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、新園區內，今天開始下雨勿淋雨，若淋到雨後請趕快沐浴更衣……」，並偽稱此為「屏東縣政府通知」。對此，屏東縣政府已於當日下午出面澄清，並前往屏東縣政府警察局刑事大隊報案，務必查出幕後指使者及真相，環保局明確表示「屏東空品沒有影響，請民眾不必驚慌！」

    散播假消息不僅違法，如有關災害之謠言或不實訊息更容易造成恐慌。屏東縣政府環保局呼籲民眾勿輕信來路不明的訊息，官方訊息請以「屏東縣政府」、「屏東縣環保局」公告為主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播