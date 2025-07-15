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    推動鐵路高架案 宜蘭擬再編列2.4億配合款

    宜蘭鐵路高架配合款，縣府釋出善意，明年度預算擬再編列2.4億元。（記者王峻祺攝）

    宜蘭鐵路高架配合款，縣府釋出善意，明年度預算擬再編列2.4億元。（記者王峻祺攝）

    2025/07/15 12:11

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕隨著高鐵延伸宜蘭環評初審過關，宜蘭鐵路高架案進度也備受民眾關注，日前爭執不下的地方配合款57億元，縣府今年已讓步編列5千萬元，今天再釋出善意，表示正在籌編明年度預算，若財政允許，擬編列2.4億元支應，展現推動高架決心。

    宜蘭鐵路高架案經行政院政務委員陳金德協調，地方配合款從105億元下修至57億元，縣府以財政拮据要求中央「全額買單」，陷入僵局，不過去年縣府11月鬆口「有能力負擔」，並稱尊重最後決議，但仍會繼續爭取補助。

    縣府交通處表示，縣府今年編列5千萬元配合款支應鐵路高架建設經費，目前正在籌編明年度預算，如整體財政方案評估可行，擬編列2.4億元為原則上限，因應未來高鐵與鐵路高架的無縫接軌。

    交通處指出，高架化範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長約16.1公里，包含已高架3.7公里，計畫將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站，改建為高架，並新增縣政中心1站，同時消除範圍內的9處平交道及4處陸橋。

    交通處表示，今年5月交通部鐵道局已將綜合規劃報告書修訂版送至交通部審議，經退回修正後，將爭取今年底陳報行政院核定後，接續辦理設計施工，縣府在行政院核定前，針對周邊都市計畫進行變更，專案小組已召開5次會議，並送縣都市計畫委員會，後續會依結果報請內政部。

    由於高鐵東延環評初審過關，力拚2036年通車，宜蘭鐵路高架則計畫2035年啟用，屆時縣政中心宜蘭站將會共構，對於周邊聯外道路，縣府已投入進行高鐵大道等相關路網規劃。

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