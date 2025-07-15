防熱傷害不能出去玩 綠色和平：高溫一年偷走兒童2個月戶外遊玩時間

綠色和平調查，夏季炎熱傷害無法外出，一年偷走兒童2個月戶外遊玩時間。（資料照）

2025/07/15 12:21

〔記者黃宜靜／台北報導〕無畏夏日高溫屢創紀錄，暑假到了，許多孩童喜愛戶外遊玩，但綠色和平調查警示，高溫將導致兒童戶外活動熱傷害風險大增，2023年雙北等8縣市5至9月夏天的熱傷害風險時數共約780小時，相當於52天孩童無法到戶外玩，被偷走近2個月時間，其中台南、高雄、台北最為嚴重，若不積極減碳，2100年間將增加至1193小時。

綠色和平今日舉行「氣候變遷對兒童夏季戶外活動影響分析」研究報告記者會，將每日熱傷害風險時數（WBGT）超過29度的時數定義為「熱傷害風險時數」，觀察雙北、台中、台南及高雄等8縣市。發現每年夏季平均「熱傷害風險時數」增213小時，2023年的夏天更是達到780小時，等同有52天是不適合戶外遊玩。衛福部統計，2025年6月底全台熱傷害的就診人次達29人，比2024年同期超過2倍。

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綠色和平研究摘取台灣台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣市八大縣市分析，氣候與能源專案主任方君維指出，2023年夏天，台南市、高雄市和台北市為熱傷害風險時數前3高的縣市，平均皆超過800小時，尤其排行第1的台南市，熱傷害風險時數高達922小時，相當於小朋友整個暑假都無法安心在外遊玩。

綠色和平研究推估，若不積極減碳，當全球升溫攝氏4度時，至2100年間「熱傷害風險時數」將從780小時增加到1193小時，相當於超過半個夏天暴露在熱傷害風險中。

職能治療師陳怡潔表示，兒童戶外活動可以充分刺激各種感官體驗，得到更多本體覺、前庭覺刺激，有利於大腦發展、神經系統穩定及平衡，有益於穩定情緒、提升專注力。

公園真的是城市綠洲？台灣還我特色公園行動聯盟理事長王秀娟指出，去年5月在新莊頭前公園實測顯示，在無遮處，人工鋪面與自然鋪面溫差達30度，呼籲針對公園設施，應普及戲水設施，或善用沙、礫石、樹皮、木屑等自然鋪面，有助於降溫。

綠色和平提3點呼籲政府，包括：政府應加速減碳與能源轉型進度，減碳目標與減碳路徑納入兒童特殊需求納入考量；加強兒童戶外活動空間的氣候舒適性，如遮蔭等降溫措施；並適度建立兒童照顧氣候調適補貼，如高溫時補助交通費，讓親子搭乘大眾運輸出遊。

對綠色和平的調查報告，環境部氣候變遷署長蔡玲儀另外受訪表示，極端高溫是全球挑戰，像是今年6月，葡萄牙高溫46度，創下該國最熱的6月；因應高溫挑戰，6月時，環境部與民間團體、企業共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，規劃進行抗高溫涼適地圖（cool map），盤點戶外遮蔭及室內涼爽點，如良好樹蔭的公園、或有戲水池、降溫設施等，針對兒少高溫議題近期會與衛福部討論。

綠色和平數據分析顯示，2023年雙北等8縣市夏天的熱傷害風險時數共約780小時。（記者黃宜靜攝）

職能治療師陳怡潔表示，兒童戶外活動可以充分刺激各種感官體驗，得到更多本體覺、前庭覺刺激，有利於大腦發展、神經系統穩定及平衡。（記者黃宜靜攝）

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