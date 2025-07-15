苗栗場選育頭好壯壯蜜蜂 採蜜力提高3成蜂蜜更好吃

農業部苗栗改良場改良蜂種，讓蜜蜂更頭好壯壯。（記者楊媛婷攝）

2025/07/15 11:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內採蜜蜂主要是義大利蜂，因蜂群常在蜂箱內近親交配，加上天氣異常，面臨蜂種弱化與產蜜量下降問題，農業部苗栗農改場投入5年時間，成功選育「耐病產蜜蜂種」並開發「雜交性狀保留技術」，大舉提高蜜蜂幼蟲存活率與採蜜量，也因蜜蜂「頭好壯壯」，蜂蜜品質更好。

受今年初龍眼花與荔枝花盛開，今年蜂蜜產量創30年來新高，苗栗農改場場長呂秀英表示，採蜜蜜蜂多為義大利蜂，蜂群多仰賴蜂農自行繁殖自交留種，但蜂群隨近親繁殖逐漸弱化，也導致蜜蜂易染疫，而蜂群若弱化，蜜蜂的產量與品質都會被影響，因此苗栗場以「清潔力」與「採蜜力」為選育指標，進行品系篩選與雜交改良，歷經5年成功育出兼顧耐病且產蜜量高的蜂種。

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呂秀英進一步指出，清潔力指標代表蜜蜂愛乾淨的能力，能主動清除蜂群內不健康個體，越愛乾淨的蜜蜂越不容易生病，是蜂群抗病的重要行為；採蜜力指標則指蜂群採集花蜜的效率與產蜜表現，是評估經濟價值的關鍵，這次選育的蜂種清潔力可達90%，優於蜂農自行留種的近70%，蜂群幼蟲存活率提高40%，採蜜力也提升30%。

苗栗場蠶蜂科科長吳姿嫻表示，團隊用液態氮處理固定面積的封蓋蛹，測試工蜂在24小時內清除死蛹的比率，篩選出清潔力優異的蜂群為父本，採蜜力表現佳的蜂群為母本，再配合雜交性狀保留技術，經由5代人工培育與交配，最後獲得兼具耐病性與高產潛力的優良品系。

吳姿嫻表示，隨蜜蜂更健康，蜜蜂蜂勢更旺盛，花蜜熟成的效率更高，風味通常會更好；相關技術為非專屬授權，包含選育蜂王種原30隻、選育雄蜂種原片6片、蜜蜂雜交性狀保留技術文件1式，與專人指導，金額約13萬元。

苗栗場選育出的蜂種，讓蜂蜜產量提高3成。（記者楊媛婷攝）

苗改場選育出的蜜蜂清潔力更高。（記者楊媛婷攝）

苗栗農改場場長呂秀英即將屆齡退休，最後一舞獻給苗栗場投入多年選育出的蜂種。（記者楊媛婷攝）

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