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    長庚醫廖育唯喪命水域 竹縣擬列危險水域

    基隆長庚醫師廖育唯不幸喪命的新竹縣五峰鄉上坪溪、鬼澤步道附近水域，縣府近期將開會討論納入危險水域予以公告。（資料照）

    基隆長庚醫師廖育唯不幸喪命的新竹縣五峰鄉上坪溪、鬼澤步道附近水域，縣府近期將開會討論納入危險水域予以公告。（資料照）

    2025/07/15 12:11

    〔記者黃美珠／新竹報導〕基隆長庚醫師廖育唯6月底不幸喪命的新竹縣五峰鄉上坪溪水域，新竹縣政府消防局長陳中振說，雖不在新竹縣公告的危險水域禁止活動範圍內，但考慮到最近5年已發生3起溺水事件造成4死，其中1起就是廖育唯泛舟自救失敗的悲劇，再加上這片水域高低落差大、翻滾流、漩渦及暗流都多，就是救難人員執行救援也潛藏危機，所以建議增列為危險水域予以公告，縣府交通旅遊處長陳盈州說，他們近期就將開會檢討，將從善如流增列。

    縣長楊文科要求在正式公告前，相關局處要加強這片水域的巡邏、宣導等，防範意外再度發生。

    陳盈州說，縣府每年5月公告危險水域；因應這次事件，他們近期就會開會討論，屆時還請消防局提供確切的座標位置，也將請轄區的五峰、竹東2地鄉鎮公所到場表示意見。

    陳中振說，長庚醫師廖育唯的不幸意外發生在今年6月29日，地點就在五峰鄉上坪溪、鄰近鬼澤步道處的水域，不在目前上坪溪公告禁止戲水的危險水域範圍內，縣府交旅處公告的上坪溪危險水域僅在大隘村上游處、清泉橋下流域，並非全段。

    他說，由於事故地點高低落差大，翻滾流、漩渦及暗流多，很容易將人捲入其中，大大增加救援危險性及困難度；此外，同位置去年就曾發生2名釣客落水不幸雙雙溺斃的事件，所以考量近5年來當地鄰近區域已發生3起且造成4人死亡，所以該局建請交旅處重新評估上坪溪禁止區域範圍，避免憾事一再發生。

    新竹縣長楊文科要求相關局處，在正式公告長庚醫師廖育唯喪命的水域為危險、禁止活動處前，相關單位加強巡邏、宣導等。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科要求相關局處，在正式公告長庚醫師廖育唯喪命的水域為危險、禁止活動處前，相關單位加強巡邏、宣導等。（記者黃美珠攝）

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