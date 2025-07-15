彰化花壇省道左轉綠燈僅10秒塞到崩潰 公路局：尖峰離峰有差

花壇中山路左轉東外環道路口，日前有開車族塞到崩潰。（資料照）

2025/07/15 11:19

〔記者湯世名／彰化報導〕有開車族在省道台1線南下彰化花壇路段，等候左轉東外環道時，左轉綠燈只有10秒，苦等4次紅綠燈還是轉不過去，塞到崩潰，上網砲轟；公路局彰化工務段昨天（14日）離峰時間實勘，發現綠燈有10秒、黃燈3秒與紅燈2秒，左轉的車輛可全數通過，尖峰時段綠燈20秒也可通過15輛車；當事人應是在雨天的尖峰時間較為壅塞，此應為偶發事件，不過仍會邀集相關單位與學者專家會勘研議是否調整。

有開車族上網抱怨指出，就算是非假日、非上下班時段，平均還是要等個2、3次才能如願左轉，光是在路口就要花5到7分鐘，簡直要塞到崩潰。在地人都是提早在花南路，也就是往全國麗園餐廳那條路左轉，然後再接到東外環道，不僅更好走，也不必等左轉等到崩潰。要不然就是行駛中山路南下要走在左二車道，可以選擇在路口直行或是左轉，可以往前開再迴轉，都比在這個路口等左轉來得快。

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公路局彰化工務段長廖志彬表示，該路口的號誌秒數有分尖峰與離峰時段，尖峰時段為綠燈20秒、黃燈3秒、紅燈2秒，離峰時段（上午9點~下午3點30分）為綠燈10秒、黃燈3秒、紅燈2秒；經他們昨天現場實勘，尖峰時段可通過15輛車，離峰時段甚至可全數通過，沒有塞車問題；研判應是駕駛人日前正好遇到下雨天，路上車輛變多較易塞車的偶發事件。

花壇南下左轉東外環道，離峰時段車輛可全數通過。（圖由彰化工務段提供）

花壇南下左轉東外環道的車輛，離峰時段全數通過，並無壅塞。（圖由彰化工務段提供）

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