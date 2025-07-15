雲嘉南分署釋出千餘職缺 災區失業者即起可申請

丹娜絲颱風災後重建，勞動部南分署釋出1700餘個臨工職缺，即日開放受理。（圖由雲嘉南分署提供）

2025/07/15 11:27

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風災後重建，勞動部南分署釋出1700餘個臨時工職缺，即日開放受理。

勞動部啟動「天災臨工」等相關措施，勞動力發展署雲嘉南分署在雲嘉南地區合計釋出近1725個臨時工作機會，包括南市727名、嘉義縣800名、雲林縣198名，申請期間即日起至8月1日止。

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雲嘉南分署表示，人員上工期間以每人每小時最低工資190元核給工作津貼，每月最高2萬8590元，實施期間原則為1個月，最高核定150小時。同時，用人單位可獲得進用上工人員勞健保補助，後續將視災後復原情形，必要時得再延長。

有意申請者請攜帶國民身分證、災區身份證明（如：設籍、居住、工作於災區或受災證明等），至雲嘉南分署所屬的台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾及斗六等就業中心辦理登記。若尚未取得相關證明，仍可先辦理登記，於8月6日前補件完成即可。

雲嘉南分署長劉邦棟強調，災後清理與重建刻不容緩，申請方式將以「從優、從寬、從速」為原則，全力協助災區失業者就業、讓社區儘快恢復正常生活。相關就業服務訊息，可就近向各公立就業服務機構辦理求職登記及諮詢，詳情可上雲嘉南分署網站最新消息查詢。

丹娜絲颱風災後重建，勞動部南分署釋出1700餘個臨工職缺，即日開放受理。（圖由雲嘉南分署提供）

丹娜絲颱風災後重建，勞動部南分署釋出1700餘個臨工職缺，即日開放受理。（圖由雲嘉南分署提供）

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