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    台中海洋觀光季！ 大安浪花盃沙灘排球賽7/19登場

    台日漂流木創作展。（圖由觀旅局提供）

    台日漂流木創作展。（圖由觀旅局提供）

    2025/07/15 11:17

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局推廣濱海觀光資源與生態保護，從7月至10月分別於「大安濱海樂園」、「大安港媽祖文化園區」、「大安南園沙灘」舉辦「2025台中海洋觀光季」，結合藝術創作、秋糕憩爽風大安、運動競技、生態教育與多項表演，打造豐富多元的濱海饗宴，邀請民眾一同走進大安區，感受海風與陽光交織魅力。

    觀旅局長陳美秀表示，台中海洋觀光季活動於7月6日展開，除「台日草月流漂流木藝術創作交流」外，7月19日至20日並將舉辦「大安浪花盃沙灘排球賽」，9月1日則有「淨界之美攝影展」開幕、9月13日至14日為國際糕豐會—秋糕憩爽風大安，10月10日連續2天的大安海洋觀光推廣等系列活動，希望能為大安添增人氣，帶動地方觀光經濟效益。

    觀旅局指出，「台日草月流漂流木藝術創作交流展」邀集28位台、日草月流花藝老師，運用大安海濱漂流木資源，創作大型及桌上型花藝，並進行常設展，表現海洋廢棄物再生價值；7月19日至20日舉辦的「大安浪花盃沙灘排球賽」，則以運動為主軸，共24支男女子隊伍齊聚一決高下，期盼透過比賽，讓大安成為沙灘活動與運動賽事的理想場域。

    台中市風景區管理所表示，即將於9月1日開幕的「淨界之美攝影展」目前正如火如荼的徵件中，活動聚焦台中濱海生態、自然景觀、人文風情、環境改造與淨灘行動等主題，將精選出44幅攝影佳作展出，透過鏡頭呈現海洋環境之美，喚起更多人對海洋的保育行動。

    9月13至14日則舉辦秋糕憩爽風大安，內容有一較糕下創藝展、風箏奇緣、辦桌嘉年華、DIY體驗、保庇集章贈獎、文創市集、水域遊憩安全宣導、海洋環境教育等活動項目；10月10日連續2天，結合風箏衝浪體驗、多元水域遊憩及海岸市集，邀請遊客在湛藍海景下，感受青春動感的海濱魅力！

    風箏奇緣活動。（圖由觀旅局提供）

    風箏奇緣活動。（圖由觀旅局提供）

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