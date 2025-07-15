大手牽小手過暑假 教育部大專生營隊前進偏鄉

輔仁大學急救康輔社今年前進偏鄉辦理暑期營隊活動。（圖由教育部提供）

2025/07/15 11:06

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學正在放暑假，教育部今（2025）年暑假共補助164梯次的營隊活動，由3094名大專校院學生社團，組成青年志工服務隊，分赴154所教育優先區中小學校辦理營隊活動，提供6258位中小學生免費參加，度過難忘開心的暑假。

教育部學特司科長陳宗志說明，參與計畫的大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，由大朋友帶領小朋友們玩轉學習，擴展課外視野及探索正向的課餘興趣外，也藉以發展多元化素養及培養生活適應、問題解決能力。

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以國立台灣海洋大學「社會服務團」為例，今年是第5次前往教育優先區學校辦理營隊活動，透過結合多元課程與海洋專業知識，將海洋教育帶入偏鄉，社長海洋環境資訊系二年級學生陳姮妤表示，不同科系學生設計出兼具教育性與趣味性的課程內容，包括科學實驗、美勞手作、戲劇互動與團體遊戲，此次還與國立海洋科技博物館合作，善用其提供的豐富教具與教材，為偏鄉孩童種下探索世界與關懷自然的種子，未來海大社會服務團將持續走進更多需要被看見的角落。

此外，輔仁大學「急救康輔社」社長林乙葶是第3次參加服務營隊，她表示，這次的活動課程除了延續社團「急救」與「康輔」2大特色，也加入「永續發展、國際化和服務學習」理念，融合輔大多元科系特色，結合醫學院、社工、管理等專業，一同前往偏鄉小學跨領域服務學習，增加孩童們多元課程學習機會，一起在營隊中共同成長。

大專學生社團結合自身專門領域，融入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及多元文化等營隊主題，規劃富有教育意涵的活動內容，教育部期盼讓參與的大專校院學生能在過程中培養社會所需多元能力，同時提升教育優先區中小學生的課外活動資源，讓學生社團活動的教育功能得以充分發展。

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