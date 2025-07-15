低壓帶影響配合西南風環境 今中南部、山區午後雷雨明顯

天氣風險公司分析師薛皓天提及，今日中部以南為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，中北部及東半部較有陽光露臉機會，大台北地區受西南風沉降作用，白天氣溫偏高，局部有36度高溫機會。（圖擷取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2025/07/15 11:15

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司表示，今天中部以南為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，中北部及東半部有陽光露臉機會，預估週日將有另一熱帶擾動於菲律賓東方外海發展，有機會在下週一（21日）時生成熱帶性低氣壓，並往台灣接近。

天氣風險公司分析師薛皓天提及，受台灣附近低壓帶影響，且配合西南風環境，水氣偏多，環境不穩定度高，在清晨時苗栗以南沿海地區有短暫雨或雷雨發生，嘉義縣下大雨。

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今日中部以南為多雲時陰短暫雨或雷雨天氣，中北部及東半部有陽光露臉機會，為多雲時晴午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣，其中大台北地區受西南風沉降作用，白天氣溫偏高，高溫約33至35度，局部有36度高溫機會，建議戶外工作者多補充水分、做好防曬措施，並適時休息。

週三水氣稍減少，不過西半部受西南風伴隨海陸風環流，上午前中部以南沿海有對流發展，並有往陸地擴散機會。北部及東半部天氣可維持，中部雲量稍減少，局部陽光露臉機會，南部仍受低壓帶影響、雲量偏多，為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，南部朋友要多注意較大雨勢發生，外出時多加注意安全。

另外，週三在菲律賓東方外海的熱帶擾動將持續發展，有機會形成熱帶性低氣壓。週四偏東與西南風交會，各地大致為多雲時晴天氣，午後降雨大多集中於山區，局部往平地擴散，僅南部位於風向交會點，雲量偏多，為多雲有短暫雨天氣。

到了週五隨著熱帶系統近呂宋島北部，且外圍環流大，環境轉偏東風，迎風面東半部為陰時多雲有短暫雨天氣，其餘各地為多雲時晴午後有短暫雨或雷雨天氣，午後降雨仍集中於山區，局部往平地擴散，晚間隨熱帶系統逐漸通過巴士海峽，東半部及恆春半島的雨勢逐漸增強。週末隨著熱帶系統往南海移動，各地雲量多，為陰時多雲有短暫雨天氣，東南部及中南部受外圍環流影響，降雨明顯。

週日有另一熱帶擾動於菲東外海發展，因台灣位處於低壓槽內，整體環境不穩定，菲東外海的熱帶擾動有機會在下週一（21日）時生成熱帶性低氣壓，並往台灣接近，預估在下週三（23日）由巴士海峽往西北西移動，有機會影響台灣，為東半部及西部將帶來明顯降雨，但此熱帶系統仍處於預報中，尚未有系統生成，且5天以上的預報仍有不確定性，目前各模式的看法仍有分歧，對台灣影響仍待觀察。

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