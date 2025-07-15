「校園愛心球」政策引反彈 全教總：教育部應立即停止

校園愛心球政策遭反彈 ，全教總理事長侯俊良（右二）今日與民進黨、國民黨及時代力量合開記者會，要求教育部應立即停止錯誤政策。（記者林曉雲攝）

2025/07/15 10:50

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「校園愛心球」政策構想，引發教師團體強烈反彈。全國教師工會總聯合會今（15）日開記者會，理事長侯俊良表示，全民運動是好事，但愛心球和鮮乳一樣，都不該由學校承擔推動責任，教師的本職是教學，教師的行政負擔早已過重，校園場地現已提供社區使用，拋出愛心球再讓基層教師炸鍋，影響教師的士氣，進而影響學生權益，教育部應立即停止此錯誤政策。

侯俊良也表示，教育部的說法一日三變，先是教育部長鄭英耀要求體育署於2週內盤點全台3800所中小學可以開放的器材，讓民眾在放學後及假日期間到學校運動時隨時有器材可借，屆時運動可以不必再自備球具。

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但教育部主秘林伯樵隨即改口稱，提供給民眾的球具，會由教育部買單，跟學生使用的分開，學校不須保管，而是類似愛心傘概念，以鼓勵學生與社區多運動。

在全教總強力反對後，教育部政次張廖萬堅又表示，後續一定會請體育署審慎評估，與基層學校溝通，不會貿然實施，初期可能會先選擇有意願的縣市學校試辦後再議。

時代力量主席王婉諭表示，教育部丟出政策球，突然要學校接球，政策看起來有誠意，強化校園和社區連結是好事，但還沒準備好就拋出，沒有完善的配套，凸顯缺乏對學校行政運作的了解和尊重，應該要先小規模試辦，勿讓學校成為實驗對象。

民進黨立委吳沛憶表示，教育部擬普發愛心球，由基層教師買單，無視教師負擔已經很大，要再增加教師的行政負擔，教育部應該做老師的後盾，應該在政策提出前，就要先多跟教師諮詢和討論，教師雜事已經很多了，不能冒然實施。

國民黨立委葛如鈞表示，任何跟「班班和校校」有關政策，都應該要特別小心，校校愛心球政策，出發點是好的，遭到基層教師和民間反彈後，就改口交由體育署研議，沒有配套措施就會造成可怕的政策，教育部要有同理心，立即停止錯誤政策。

侯俊良指出，迄今為止教育部仍未明確宣布停止錯誤政策，呼籲勿把學校當成施政提款機，教育施政應聚焦解決校園疑難雜症，立即停止錯誤政策，並針對解決校園濫訴、強化校園安全、減少不必要的行政負荷等提出具體對策。

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