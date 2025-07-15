中市北屯家庭中心用空地種蔬果養魚 「成果」分送逾500戶弱勢家庭

小朋友參觀北屯家庭中心的「開心農場」。（市府提供）

2025/07/15 10:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕利用空地種植疏果，對弱勢家庭更進一步照顧；台中市政府社會局北屯家庭福利服務中心集結志工之力，利用館舍空地設置海天菜園及魚菜共生系統，栽種無毒蔬果，餵養吳郭魚，再分送給附近超過500戶經濟弱勢家庭，增進營養均衡，也協助分擔家戶採買食材的壓力。

北屯家庭中心表示，社區志工在菜園種植地瓜葉、茄子、青蔥、番茄、木瓜等各式農作物，色彩繽紛斑斕、生機盎然，還有肥美的吳郭魚在生態池裡優游。在都市中營造友善生態的永續環境，建構低碳城市，托嬰中心的小朋友經常來參觀，感覺新奇又開心。

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受贈家庭代表阿美表示，家庭中心提供的蔬果天然又新鮮，還能為家人補充營養，非常感謝，也教育孩子要有感恩的心，未來也能貢獻一己之力，回饋社會。

家庭中心指出，海天菜園初始規劃和運作並不順利，在鍥而不捨的宣傳下，終於招募到願意投入的志工，眾人不畏風吹日曬、日日悉心照顧植栽，運用魚菜共生系統飼養吳郭魚，社工們也不定期加入耕種的行列，與弱勢家庭分享豐收的作物、滿滿的愛心和喜悅。

台中北屯家庭中心打造開心農場，將蔬果贈500戶弱勢家庭。（市府提供）

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