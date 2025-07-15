竹、喬木倒伏嚴重 蘭潭後山步道全面封閉

蘭潭後山受颱風重創，步道內喬木坍塌嚴重、幾乎難以通行。（圖由嘉義市政府提供）

2025/07/15 10:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕受丹娜絲颱風帶來的強風與暴雨影響，嘉義市蘭潭風景區竹、喬木倒伏嚴重，蘭潭後山步道自7月6日起全面封閉，嘉義市政府在7個主要入口公告封閉禁止通行，提醒民眾為自身生命安全，切勿闖入。

蘭潭環潭公路也自7月6日全面封閉搶修，13日已緊急搶通，恢復人車通行。

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市府觀光新聞處觀光工程科長林靖淳表示，蘭潭雖經災後清理、路障排除及復原，仍是高度危險區域，為避免民眾擅闖發生危險，蘭潭後山步道周邊7處主要入口，已公告封閉禁止通行。

林靖淳說，此次颱風帶來強風豪雨，蘭潭後山步道喬木、竹林眾多，倒伏嚴重，導致步道幾乎無法通行，不過不幸中的大幸，步道設施尚未有嚴重受損情形，然而因山勢起伏、步道狹窄，機具難以進入，要清除倒伏的竹、喬木，幾乎僅能仰賴人力搬運，市府已積極趕工，開放時間將另行公告。

市府觀光新聞處表示，蘭潭後山步道封閉位置為嘉義大學校區北側入口、筍寮步道入口、支線步道入口、二漢坡入口、好漢坡入口、鎮德宮入口及後花園入口等7處出入口，呼籲民眾暫時勿進入封閉區域。

蘭潭後山步道出入口已拉管制線封閉。（圖由嘉義市政府提供）

蘭潭後山步道主要入口封閉位置示意圖。（圖由嘉義市政府提供）

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