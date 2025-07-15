慰勞辛苦台電人員！災區布袋餐廳招待免費烤鮮蚵

台電人員搶修電力，大熱天在路旁吃便當。（辜士陞提供）

2025/07/15 09:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣嚴重災情，大區域停電，大批台電人員從7月7日開始在災區修復電力，台電工班人員不論下雨或大熱天，都只能在路邊吃飯，原本26萬戶停電，到今天上午9點剩1367戶停電；為慰勞台電人員，重災區布袋鎮餐廳「1368烤鮮蚵吃到飽」昨起推出台電人員「免費烤鮮蚵」，感謝台電人員用專業守護這片土地，用行動溫暖人心。

「1368烤鮮蚵吃到飽」是布袋鎮知名餐廳，店家在臉書粉專貼文「這次颱風來襲，風雨無情，但我們看見了最無私的身影——台電英雄在第一時間頂著強風豪雨、在最危險的前線，日以繼夜地搶修電力，只為了讓每一戶人家早日恢復光明與正常生活。無論是深夜仍在風雨中作業的身影，還是泥濘中拖著工具默默前行的腳步，您們的辛勞與奉獻，我們都深深記在心裡。雖然無法參與救災，但想用我們最拿手的方式向您們說聲謝謝」。

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招待台電人員活動至7月27日，只要是台電救災人員，出示員工證或相關證明，來店內用即享免費烤鮮蚵，「這份蚵，是我們對你們的感謝與敬意，歡迎你們揪同事一起來放鬆、補補元氣，也希望這份暖心小禮能為你們辛苦的工作帶來一點慰藉。」

布袋鎮海鮮餐廳招待台電人員免費烤鮮蚵。（取自1368烤鮮蚵吃到飽臉書粉專）

布袋鎮海鮮餐廳招待台電人員免費烤鮮蚵。（取自1368烤鮮蚵吃到飽臉書粉專）

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