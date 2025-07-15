高市青年局助攻 青農上山修煉有機玫瑰與無螫蜂

青年局長林楷軒上山拜訪杉恆壹樹，觀摩在溫室裡的樹玫瑰。（圖由青年局提供）

2025/07/15 09:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄2位青農在青年局輔導機制助攻下，成功在深山栽培有機玫瑰與無螫蜂，青年局長林楷軒上山探訪，盼曝光青年創業者多元跨域的能量。

青年局說明，杉林區的「杉恆壹樹農創有限公司」負責人王宥勝有20年餐飲業經歷，事業成熟之際選擇返鄉種玫瑰，2022年創立杉恆壹樹，專注栽培與加工可食用、可提煉的有機樹玫瑰，開發玫瑰純露與花材原料。

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王宥勝表示，玫瑰不只是浪漫的象徵，更是一份可食、可用、能創造產值的土地瑰寶，他以餐飲專業與對家鄉的熱情為基礎，期許杉恆壹樹能翻轉外界對花卉產業的想像，成為進軍國際市場、吸引青年返鄉的典範。

那瑪夏的「迎蜂」創辦人李秉衡畢業於高雄醫學大學生物碩士班，長期參與原住民文化與生態調查，在高醫任職期間學習到菲律賓無螫蜂養殖技術，決心以「永續自然環境，迎回無螫蜂，創建人與自然最佳平衡」為理念返鄉創業。

迎蜂與那瑪夏布農族合作，導入AI蜂箱監測技術與花粉DNA分析，建立具有追蹤性與科研價值的生態資料庫，並研發可遠端監控管理的智慧蜂箱，所蒐集數據不僅可作為ESG報告的參考，也能強化科研合作基礎。

青年局長林楷軒探訪2青農，也順勢了解山區產業現況，他體認到產業與在地合作不僅能創造就業，更是品牌故事與價值的核心，期待2位青農上山修煉的成果，能展現出青年創業者多元跨域的能量。

青年局補充，將持續透過「創業O’Star」輔導服務、專業諮詢與資源引導，支持青年在環境、文化及科技等不同領域開創事業，相關資訊可至青年局官網「創業O'STAR及諮詢輔導」專頁查詢，或撥07-7995678分機2390。

「迎蜂」在高雄原住民區使用科學方法復育無螫蜂，吸引國內外學者參訪觀摩。（圖由青年局提供）

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