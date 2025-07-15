台大醫遇詐騙LINE借錢這樣回覆 網讚高招

台大婦產科名醫施景中近日分享，突然收到學生的訊息，表明想向他借5萬元並於週四歸還，不過施景中機警回覆方式，讓許多網友大讚直呼「這高招」。（圖擷取自施景中臉書）

2025/07/15 12:34

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中近日分享，突然收到學生的訊息，表明想向他借5萬元並於週四歸還，不過施景中機警回覆方式，讓許多網友大讚直呼「這高招」。

施景中昨於臉書發文表示，他和以前的學生吃飯，孰料突然收到學生訊息關心「有在忙嗎？」施景中回說「吃晚餐，有什麼指教嗎？好久不見了」，接著學生提問「現在方便借我5萬嗎？繳一筆費用，錢我週四還你」。

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施景中察覺情況有異，機警回覆「哈哈哈」、「你詐騙也用錯人的名字了，這個LINE的主人錢多到花不完。不要再出來害人了，好好悔過，積些陰德不要禍遺子孫」，施景中打趣地說「只好消遣並教導他一下，結果他就沒有理我了。」

許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「這高招」、「老師厲害！」、「這一招真的不錯，學起來」，還有網友笑說「應該回他：『真假？我最近手頭緊，才正想跟你借50萬呢』」、「我都回大罷免大成功」。

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