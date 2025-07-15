為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台大醫遇詐騙LINE借錢這樣回覆 網讚高招

    台大婦產科名醫施景中近日分享，突然收到學生的訊息，表明想向他借5萬元並於週四歸還，不過施景中機警回覆方式，讓許多網友大讚直呼「這高招」。（圖擷取自施景中臉書）

    台大婦產科名醫施景中近日分享，突然收到學生的訊息，表明想向他借5萬元並於週四歸還，不過施景中機警回覆方式，讓許多網友大讚直呼「這高招」。（圖擷取自施景中臉書）

    2025/07/15 12:34

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中近日分享，突然收到學生的訊息，表明想向他借5萬元並於週四歸還，不過施景中機警回覆方式，讓許多網友大讚直呼「這高招」。

    施景中昨於臉書發文表示，他和以前的學生吃飯，孰料突然收到學生訊息關心「有在忙嗎？」施景中回說「吃晚餐，有什麼指教嗎？好久不見了」，接著學生提問「現在方便借我5萬嗎？繳一筆費用，錢我週四還你」。

    施景中察覺情況有異，機警回覆「哈哈哈」、「你詐騙也用錯人的名字了，這個LINE的主人錢多到花不完。不要再出來害人了，好好悔過，積些陰德不要禍遺子孫」，施景中打趣地說「只好消遣並教導他一下，結果他就沒有理我了。」

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「這高招」、「老師厲害！」、「這一招真的不錯，學起來」，還有網友笑說「應該回他：『真假？我最近手頭緊，才正想跟你借50萬呢』」、「我都回大罷免大成功」。

    內政部警政署165全民防騙網官網提醒，常見詐騙手法之一為「親友LINE借錢詐騙」，歹徒盜用Line帳號後，會廣發訊息向朋友借錢，請注意「不隨意點擊任何網址或連結，以防帳號被盜。如接獲親友借錢訊息，請務必確認是否為親友本人！」若接獲LINE訊息 ，可打舊有電話或向共同親友確認；接獲電話，可LINE私訊查證，此外也可以也可以跟親友視訊、或是約見面談，以確認對方身分，以免借的錢再也拿不回來。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    內政部警政署165全民防騙網提醒，常見詐騙手法之一為「親友LINE借錢詐騙」，歹徒盜用Line帳號後，會廣發訊息向朋友借錢，請注意「不隨意點擊任何網址或連結，以防帳號被盜。如接獲親友借錢訊息，請務必確認是否為親友本人！」。（圖擷取自內政部警政署165全民防騙網）

    內政部警政署165全民防騙網提醒，常見詐騙手法之一為「親友LINE借錢詐騙」，歹徒盜用Line帳號後，會廣發訊息向朋友借錢，請注意「不隨意點擊任何網址或連結，以防帳號被盜。如接獲親友借錢訊息，請務必確認是否為親友本人！」。（圖擷取自內政部警政署165全民防騙網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播