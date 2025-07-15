中市台灣大道、文心路颱風積水引民怨 建設局將加寬溝蓋格柵改善

造成文心路淹水原因之一是水溝蓋的格柵太密。（楊大鋐提供）

2025/07/15 09:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕丹娜絲颱風外圍環流日前影響，文心路及台灣大道積水，台灣大道先前也曾因大雨也積水嚴重，引發民眾質疑，究竟問題出在哪裡？市議員楊大鋐14日邀集水利局與建設局召開會議，討論原因及改善策略，由於積水原因之一在於水溝蓋的格柵太密，建設局將更改水溝蓋並加寬格柵，水利局也會檢討及盤點河南路、甘肅路、櫻花路及台灣大道側溝與雨水下水道管線接的管徑是否太小及增加管線。

近年台灣大道遇大雨就積水嚴重，而上週丹娜絲颱風甚至造成文心路也積水，市議員楊大鋐為了解及解決原因，昨天邀集水利局與建設局召開會議，希望能有改善方案。

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楊大鋐表示，上週中清路至台灣大道的文心路因強降雨導致淹水情形，市府應該提出解決的辦法，雖是強降雨造成既有排水系統已無法負荷當前極端氣候下的強降雨量，市府相關單位還是需要提出改善的對策，他自己於豪雨過後到現場進行勘查，發現多處水溝格柵被淤泥覆蓋，影響排水效果，急需改善。

楊大鈜建議應清除水溝淤積與改善格柵設計，要加寬格柵開口、增設雨水下水道連接管，而且側溝加寬加深，提升整體排水效率，淹水區域增設孔蓋，提升雨勢來襲時的疏水能力。

現場大鵬里里長邱清涼建議於長安路二段、河南路及文心路，增設雨水下水道連接管，大福里里長高信增建議於水湳市場長安路二段下游路段，增設孔蓋加強排水，何仁里里長蔡翔宇建議於櫻花路、甘肅路易積水路段，增設雨水下水道連接管。

建設局則同意更換120處水溝蓋，採用間隙較大的格柵設計以利排水；水利局則表示，已針對河南路、青海路及台灣大道規劃設計增設連接管，並將進一步納入櫻花路與甘肅路兩處工程，完善整體排水系統。

市議員楊大鋐表示，造成文心路淹水原因之一是水溝蓋的格柵太密。（楊大鋐提供）

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