府城老牌日料餐廳桃山將熄燈 網友嘆：又一時代眼淚！

位於台南南區健康路二段的桃山日本料理餐廳，走過36年經營歲月，因租約到期，團隊決定營業到7月27日止，貼出公告布條、感謝客戶們的支持與愛護。（記者王俊忠攝）

2025/07/15 09:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市又有1家老牌日料餐廳宣布熄燈！位於南區健康路2段的「桃山日本料理」先前公告將營業到7月27日，結束36年營業時光。消息傳出，讓不少在地民眾不捨地說，「訝異！」「又是時代的眼淚！」店東表示，是土地租約到期，地主們意見不一致，所以就未續約；團隊也想都做這麼久了，不妨趁這機會先休息一下。

近來一些老顧客也紛在網路社群PO文說，趕快趁熄燈前的營業期間，回桃山享用經典的日料、重溫舊夢。

請繼續往下閱讀...

1989年創立的桃山日本料理，是由1對兄弟檔鄭安世（兄）、鄭安勝（弟）偕家族成員一起打拚，早期鄭家兩兄弟都曾在赤崁大飯店工作。後來掌管桃山健康店的鄭安勝長女鄭畹蓁透露，長輩當年觀察到台南沒什麼大型的日料餐廳，嗅到商機，就選在南區健康路與中華西路口創立桃山總店。

家族曾展店到屏東、台南東區東寧店、永康大灣店與仁德店等系列日料餐廳，後來又回歸到南區健康路總店1家。

讓人惋惜的是鄭安勝不幸於2014年腦出血辭世、胞兄鄭安世也於隔年病故，鄭家二代鄭畹蓁等接班，與像家人般的資深員工扛下經營重擔。

鄭畹蓁坦言，COVID-19疫情影響餐廳營運、改變國人外食習慣，近年又逢婚宴市場萎縮、加上人力難覓、薪資、電價等成本上漲因素，恰巧遇到土地租約到期，團隊討論後，決定先歇業休息一下。

鄭畹蓁說，謝謝每1位陪伴桃山走過36年的客人，讓桃山不只留在味蕾記憶中，也成為府城的一部分；其父親當年就期許桃山不只是美食，而能成為府城文化景點。

位於台南南區健康路二段的桃山日本料理餐廳，走過36年經營歲月，因租約到期，團隊決定營業到7月27日止，貼出公告布條、感謝客戶們的支持與愛護。（記者王俊忠攝）

桃山餐廳的生魚片料理強調新鮮、色香味俱全。（桃山餐廳提供）

桃山餐廳的昔日負責人鄭安世（前左二）與幹部、員工們合影。（資料照，桃山餐廳提供）

總統賴清德擔任台南市長時也曾光臨桃山餐廳。（桃山餐廳提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法