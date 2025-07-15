苗縣僑成國小還在用「手搖鈴」 民代力爭廣播系統經費

苗栗縣僑成國小廣播設備老舊故障，上下課上下課需靠人力搖鈴通報。（立委沈發惠國會辦公室提供）

2025/07/15 09:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉僑成國小目前的校園廣播系統建置迄今已逾20 年，線路老化、設備老舊故障以致無法使用，上下課需靠人力搖鈴，連地震速報廣播也無法使用，影響教學品質與師生安全，經民進黨縣議員羅貴星透過立委沈發惠向中央爭取232萬汰換，教育部依規定補助上限為100萬元。羅貴星則指出，校園安全是不能打折扣的，會盡全力向苗栗縣政府爭取提供相關配合款。

苗縣府教育處回應，目前尚未收到教育部國教署公文，等收到公文再研擬經費籌措問題。

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立委沈發惠國會辦公室指出，三義鄉僑成國小全校有12班，學生251人，是一間小而美的學校，每當僑成國小上下課期間還可以聽到手搖鈴聲，不知道的人還以為學校在走懷舊風，主要是該校校園廣播系統建置已逾20年，線路老化，已無法使用。

縣議員羅貴星接獲陳情，得知學校無法全校廣播，學校訊息無法及時完整通知全校師生，若發生重大校安事件，恐怕無法及時安置師生，因而透過立委沈發惠爭取經費改善，去年11月，羅貴星、沈發惠國會辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕會同國教署及苗縣府教育處會勘。

校方提出廣播改善計畫232萬元，惟沈發惠辦公室近日接獲國教署回覆，依「教育部國民及學前教育署補助國民中小學充實設施設備作業要點」規定，資訊教學設備每校最高補助100萬元，不足的132萬元需苗縣府自籌款項支應。

苗栗縣僑成國小廣播設備老舊故障，上下課上下課需靠人力搖鈴通報，縣議員羅貴星、立委沈發惠國會辦公室人員會同教育部官員前往了解。（立委沈發惠國會辦公室提供）

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