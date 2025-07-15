週末熱帶系統挾水氣北移！專家曝可能路徑 恐大量降雨

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，關於傳說中的週末颱風，目前低壓雛形還在醞釀中，預報以「通過巴士海峽」的機率最高。至於是否侵襲台灣，要看擾動形成的位置，以及大低壓帶內的角力、與副熱帶高壓互動的狀況而定。（圖擷自臉書）

2025/07/15 08:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今起至週四晴時多雲、天氣持續炎熱，除了午後易有局部雷陣雨，清晨、上午中南部也易有局部短暫陣雨或雷雨。至於週五、六「季風低壓」逐漸北移，並挾大量水氣，目前預估「週末起到下週，南部、東部雨水偏多」。至於發展中熱帶系統是否會侵襲台灣，則有待持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日起至週四晴午後多雲、仍炎熱；清晨、上午中南部因陸風與西南風輻合有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。今日各地區氣溫為：北部25至36度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至37度。

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吳德榮表示，週五下午起「熱帶系統」外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨的天氣。週六至下週四期間，與「季風低壓」及其內發展之「熱帶系統」的動向有關，有帶來大量降雨的潛勢，具體發展需再觀察。

吳德榮提到，根據最新各國模式模擬，週五起「季風低壓」逐漸北移，並挾大量水氣。根據歐洲模式模擬顯示，週五、六在「季風低壓」內發展之「熱帶系統」通過巴士海峽，離台灣並不遠。美國模擬則顯示位置較偏北，但結構較鬆散。吳德榮說明，不同模式下對台的威脅雖略不同，但皆不可輕忽。

此外，下週一至週四的模擬顯示，還有另一「熱帶系統」在「季風低壓」內發展，離台灣也很近。不過目前各國模式皆在調整中，需持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，關於傳說中的週末颱風，低壓雛形還在醞釀中，目前預報仍以「通過巴士海峽」的機率最高。至於是否侵襲台灣，要看擾動形成的位置，以及大低壓帶內的角力、與副熱帶高壓互動的狀況而定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說明，雖然系集結果有稍微收斂一點，但建議再等候2、3天，態勢會再更明朗一點，變數還很大，持續觀察！「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到「目前較能確定的是，週末起到下週，南部、東部雨水偏多」。

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