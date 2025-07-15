07/15 各報重點新聞一覽

民進黨發言人吳崢昨召開記者會，痛批花蓮縣政府濫用中央補助的活動，公然為國民黨立委傅崐萁造勢反罷免。（記者塗建榮攝）

2025/07/15 06:41

自由時報

自由日日Shoot》濫用中央補助活動反罷免 民進黨批：花縣府成傅崐萁選舉機器

首波罷免立委投票進入倒數十一天，民進黨發言人吳崢昨召開「吸血花蓮國？花人民納稅錢反罷免，傅崐萁夫婦無法無天」記者會，痛批花蓮縣政府不僅濫用中央補助的活動，公然為國民黨立委傅崐萁造勢反罷免，連在文旦產銷班座談，都讓傅當著選務人員的面大談反罷免，花蓮縣政府從上到下都成為傅的選舉機器，可見「傅氏王朝」真的急了！

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談印太戰略台灣角色 美國務院：盼台擁有安全、立場獲尊重

美國國務院在國務卿魯比歐訪問亞洲期間，同時舉行小型圓桌會議，向印太地區的媒體記者闡述美國的印太政策。國務院副發言人修斯頓（Mignon Houston）在回應台灣角色的提問時表示，「我們一直非常明確地表達要與台灣並肩站在一起」，美方希望繼續提高台灣參與國際論壇的能力，並擁有安全、保障及立場也能受到尊重的信心。

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涉索賄拿紅包 前芎林衛生所主任 10年貪528萬

前新竹縣芎林鄉衛生所主任吳聲讓任內被查出在相驗時，主動開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案二千元至四千元不等的紅包，讓不知情的家屬誤信為合法費用，當場交付現金紅包給他，十年來共詐得至少五二八萬元，衛生所也短收百萬餘元規費。新竹地檢署依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪、刑法背信罪等罪嫌提起公訴，並建請法院沒收犯罪所得。

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聯合報

關稅未定 國安基金續護盤台股…已投入77億銀彈

美國與各國的對等關稅談判至今未完全底定，考量此不確定因素牽動台股及投資人信心，國安基金昨舉行例行委員會議，決議暫不退場，繼續護盤台股。

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三元高雄廠大火…廠區測出腐蝕性氫氟酸 居民恐慌

台灣首座超級電池工廠、台泥子公司三元能源科技高雄廠房昨清晨五時許起火爆炸，竄出大量火煙，造成員工、消防員等十五人受傷，廠內還測出腐蝕性氫氟酸，引發周邊居民恐慌，高雄市府已要求產線全面停工。由於鋰電池起火難滅，昨夜仍持續灑水降溫，避免延燒。

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中國時報

鋰電池廠大火 毒氣外洩

台泥集團三元能源科技公司設在高雄市小港區的台灣首座鋰電池超級工廠，14日清晨5時許傳出爆炸並發生火警，造成3名消防人員灼傷、11名工廠員工輕微擦傷及1名外包商面部骨折，共14男1女送醫。火勢經3小時搶救後控制，但至截稿尚未完全熄滅，警消持續現場周遭監控、灑水降溫。

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賴主張罷免 陳慈陽：總統身分不宜

立法院14日審查大法官人事案，大法官被提名人陳慈陽被詢及總統利用大罷免來改變立院席次、進而罷免掉立法院長，是否為憲政災難？陳慈陽回答，「若以總統身分，的確不適宜，但若是個人，他有言論自由。」學者對此說法感到訝異，總統與人民的言論自由怎可相提並論？

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美國國務院副發言人修斯頓11日回應媒體提問台灣在印太政策角色時表示，美方希望台灣擁有安全、保障及立場也能受到尊重的信心。（中央社）

前新竹縣芎林鄉衛生所主任吳聲讓涉貪10年詐528萬，新竹地檢署依貪污和背信等罪嫌提起公訴。（記者廖雪茹攝）

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