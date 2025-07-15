台北高溫上看36度 中南部6縣市注意豪大雨

今日中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/07/15 06:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（15日）受到西南風影響，各地天氣不穩定，由於對流發展旺盛，氣象署於今晨5點55分針對中南部6縣市發布豪大雨特報，嘉義縣要注意豪雨，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市及台南市則要留意大雨。

今日中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區可能有較大雨勢發生，民眾外出請攜帶雨具以備不時之需。

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氣溫方面，各地高溫普遍在31至35度，其中大台北地區有局部地區高溫達到36度以上，民眾在戶外活動時請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約25至28度。空氣品質部分，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週三（16日）西南風影響，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區應留意午後局部較大雨勢。週四（17日）水氣稍減，環境仍為西南風，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合中南部地區有零星短暫陣雨。

週五（18日）至下週日（20日）有熱帶性低氣壓由台灣南方通過，受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，環境轉偏東風，週五迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；週六及下週日迎風面地區雨勢更明顯，東半部有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中花東地區及恆春半島有局部較大雨勢。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 27 ~ 32 28 ~ 31 27 ~ 33

氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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