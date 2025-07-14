驚！彰化八卦山驚見「白色怪物」？ 彰化縣政府說話了！

彰化市長順街上往東看，就可以看到「白色怪物」。（記者劉曉欣攝）

2025/07/14 22:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市區不只可以遠望玉山，竟然還出現了「白色怪物」？近來許多民眾都在彰化市長順街往東望，眼前竟然出現奇怪白色線條的怪物，引發熱議。彰化縣城觀處長王瑩琦表示，這是八卦山天空步道二期廊道延伸工程，運用灰面鵟鷹的翅膀語彙打造眺望台！

不少彰化市民都表示，最近騎機車行經彰化市長順街，在長順街、三民路停等紅燈時，就會發現眼前的八卦山上出現「白色怪物」，既不是建物，卻又有奇怪線條，搞不清楚到底是何物，竟敢大膽設在八卦山上。

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縣府城觀處指出，彰化縣天空步道原有長度是1005.6公尺，在2016年7月啟用，這在當時是全國最長的天空高架橋步道，但後來就被其它新的步道追上。這次將要延長天空步道的長度，從一期3號出入口，也就是八卦山棒球場旁邊的高架穿越過卦山路，再轉進卦山路644巷，經由彰化市日照中心基地，最後進入民族新村親子公園，步道將會沿著登山道架設木棧道一路到山下的中山路，終點將在中興莊，二期全長約1公里。

因此，在天空步道加長版設計，並將以灰面鵟鷹的翅膀語彙打造眺望台，再加上「天空遊戲場」全新設計的共融公園，原本就是希望在台一線中山路可以抬頭看到展翼的翅膀。沒想到，在彰化市陽明國中、兒童公園一帶的長順街，也可以看得如此清楚。

城觀處指出，八卦山天空步道二期廊道延伸工程預計今年完工，完工開放將成為八卦山一大亮點。

原來在八卦山下看到的白色怪物是天空步道二期工程。（記者劉曉欣攝）

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