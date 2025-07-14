咖啡渣怎麼丟？ 環保局揭正解：亂丟可罰6000

咖啡渣是否能當一般垃圾丟棄，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/07/14 22:42

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕早晨一杯咖啡是許多人的日常習慣，不過咖啡渣究竟是廚餘還是垃圾？日前一名網友好奇問，家中有不少的咖啡渣囤積，可是卻不知道該如何清理，而且許多人都建議直接丟進「垃圾桶」，讓原PO實在很困擾；對此台北巿環保局指出，咖啡渣屬於「堆肥廚餘」，應放入廚餘桶，若被抓到沒有進行分類，依據《廢棄物清理法》可處新台幣1200元以上，6000元以下罰款。

網友在論壇mobile01發文說，家裡習慣把咖啡渣當花盆的營養土，或是裝袋當除臭劑，不過隨著咖啡渣越來越多，讓原PO實在不知道該如何是好，「家中沒人吸菸，沒必要當菸灰缸，養貓的朋友又說可以當貓砂，有沒有其他比較實用的利用方式啊？」

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貼文曝光後，不少網友建議，「放冰箱，除濕又除臭，可以用泡茶的小棉袋分裝」、「可以做蚊香」、「去除油污」、「可以去頭皮角質、護髮」。不過多數網友則認為，「丟垃圾桶就好了吧」、「沒人要只好當垃圾了」、「乾脆丟了吧」。

然而，根據台北市環保局指出，茶葉渣、咖啡渣等都屬於「堆肥廚餘」，放進廚餘桶前，應把其水分瀝乾，否則亂丟廚餘被抓到，將依《廢棄物清理法》未依規定進行垃圾分類，以及任意棄置廢棄物，處新台幣1200元至6000元罰鍰。

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