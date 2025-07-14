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    買菜不必再搶停車格 彰化民權市場設機車專用區

    彰化市民權市場在民權路一側劃設藍色大道，禁止設攤。（記者劉曉欣攝）

    彰化市民權市場在民權路一側劃設藍色大道，禁止設攤。（記者劉曉欣攝）

    2025/07/14 22:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市中民街擺脫「最亂一條街」後，彰化市公所在公有民權市場進行門面整頓，民權路一側打造藍色大道，全面禁止攤販設攤，讓機車族開心不已，因為終於不必再跟攤販或是路霸搶機車位了！

    彰化市長林世賢表示，民權市場是公有市場，曾經一度是危樓，後來經過耐震補強的改善工程，包括整個門面都拉皮更新，內部電梯、空調也全數換新，為了提供民眾更好的購物空間，決定在民權路一側的公有地全面劃設藍色大道，加上黃色防撞桿，嚴禁擺攤，讓民眾停機車。

    林世賢強調，民權市場如今環境大提升，周邊道路與入口當然也跟著整頓，經過市公所與市場自治會溝通協調，在市場緊鄰民權路一側設置機車停車專用區，如今，藍色大道再也沒有攤販，門面更漂亮、清爽。

    市公所公用課長陳進泓說，民權市場的藍色大道均為公有地，禁止設攤於法有據，市場入口也設置專用子母車，要求市場內攤商落實垃圾分類，以免成為分類黑洞。

    不少民眾表示，以前去民權市場買菜，停車格都被佔用，不是攤販就是路霸，停車還會遭攤販白眼，如今終於把車位還給機車族了。

    彰化市民權市場的門面，在劃設藍色大道後，出現難得的清爽。（記者劉曉欣攝）

    彰化市民權市場的門面，在劃設藍色大道後，出現難得的清爽。（記者劉曉欣攝）

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