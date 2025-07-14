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    嘉南多處停電農損嚴重 天災救助受理延長5個工作日

    農業部表示，嘉義縣、台南市農業災損嚴重，且多處停電多日，兩區域的天災現金救助期限延長5個工作日。（資料照）

    農業部表示，嘉義縣、台南市農業災損嚴重，且多處停電多日，兩區域的天災現金救助期限延長5個工作日。（資料照）

    2025/07/14 21:33

    〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災導致全台農損超過26.5億元，農業部已陸續公告各縣市天災現金救助與低利貸款品項，但嘉義、台南等地受災嚴重，多處停電多日，許多農漁民申辦恐受影響，農業部今（14日）表示，已依嘉義縣府、台南市府需求，公告延長嘉南受理期限5個工作日。

    120年來首度在嘉義登陸的丹娜絲風災造成嘉義、台南嚴重農業災損，2縣市的災損就占全國逾6成，農業部表示，部長陳駿季在今早專家會議時指出，風災過後農漁民忙於整理家園，加上嘉南地區受損最嚴重，又受到停電影響，應有必要讓農漁民有更多時間申報天災救助，也可顧及遲發性災損。

    農業部表示，經與受災最嚴重的嘉義縣、台南市等地方政府主動聯絡，已依照2縣市的需求，公告延長救助受理期限5個工作天，另考量有多處大規模停電，造成農業天然災害救助案件受理有困難，將協助地方政府，依災區實際情況個案彈性處理，也會函請其他縣市政府檢討是否有延長受理期限的必要，希望協助農漁民渡過難關。

    農業部呼籲農民要在各公告期限內備齊資料，並到公所申請現金救助，農業部也有提供農業天災低利貸款，自撥貸日6個月內免收利息。

    農業部也在今天公告第五波救助地區與品項，包含彰化的木瓜、釀酒葡萄，南投百香果，雲林的綠豆、番薯、無花果、紅龍果、蓮霧、百香果、油茶、農業天災所規定的蔬菜（用玉米、非屬森林副產物之竹筍、青蔥、胡瓜及西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉、崙背鄉之不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、芫荽、其他短期葉菜、萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、甘藍、結球白菜、芹菜除外）。

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