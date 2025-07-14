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    丹娜絲重創台南蘭花 陳駿季：協助提高貸款額度

    台南蘭花產業遭丹娜絲颱風重創，位於北門的牛記蘭花農場最為慘重。（南市農業局提供）

    台南蘭花產業遭丹娜絲颱風重創，位於北門的牛記蘭花農場最為慘重。（南市農業局提供）

    2025/07/14 21:04

    〔記者王涵平／台南報導〕台南蘭花產業遭丹娜絲颱風重創，農業部長陳駿季等人今日前往災情最慘重的牛記蘭花農場勘查，農業部強調，會協助蘭花業者在貸款品項與額度上提高，簡化行政流程，讓聞名世界的蘭花產業儘速恢復生機。台南市長黃偉哲表示，會加速地方政府行政審核作業，讓受災農民能儘速完成復耕。

    南市農業局表示，位於北門的牛記蘭花農場，約5公頃溫室幾乎全毀，蘭花苗株也嚴重受損，預估達1億元以上，該處也是台灣極為重要的蘭花品種育種與組培中心，可能造成蘭花產業衰退與停滯。

    蘭協彙整各區蘭花業者損失資料，提供具體建議事項，更提出迫切需要的貸款與重建方案。陳駿季表示，關於溫室重建補助增列法人，以往天然救助與補助都侷限在農民自然人，但農業部會將法人如農企業與公司，從事第一線生產相關的農企業公司納入補助，如溫室建構之補助，法人之前沒有補助，這次承諾將從0提高到50%。自然人的部分 從過去50%提高到80%。另依據不同品項農產品，透過農業金融機構與農信保之協助，予以不同額度的貸款成數與寬緩期：每個不同農產業在重建恢復期有不同的時程，蘭花產業不同於蔬菜等產業，其時程較久，在貸款額度與還款寬限期上應有不同的考量，是否延長0利率的時間，會配合蘭花的生產期予以最合適的時程。

    南市農業局呼籲，受災農民或農企業應儘速利用天然災害救助照相app將受損情形拍照 證明，以減少會勘、加速後續審查進度。

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