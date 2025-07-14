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    週二中南部防大雨 大台北高溫飆破36度

    週二（15日）受西南風影響，中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週二（15日）受西南風影響，中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    2025/07/14 21:47

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（15日）受西南風影響，中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；各地高溫普遍在31至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫出現的機率。

    中央氣象署預報，受西南風影響，天氣不穩定，中南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具以備不時之需。

    溫度方面，各地高溫普遍在31至35度，其中大台北地區局部高溫恐逾36度，沒下雨時仍較為悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約25至28度。

    氣象署也提醒，由於西南風偏強，新竹以北至新北、恆春半島及金門、馬祖、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，鄰近海域風浪稍大，海邊活動及航行作業船隻請注意安全。

    天氣風險公司提醒，至週三台灣附近大致受西南風及低壓帶影響，整體水氣及雲量偏多，環境潮濕悶熱，大氣條件亦趨不穩，將有利午後雷雨發展，各地午後都有短暫雨機會，雖然降雨大多集中於近山地區，且偶有較大雨勢機會，午後雷雨仍有擴散至平地機會，請多加注意午後的天氣變化。

    紫外線方面，台南市、高雄市、屏東縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週二環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    溫度方面，各地高溫普遍在31至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫出現的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，各地高溫普遍在31至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫出現的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，台南市、高雄市、屏東縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，台南市、高雄市、屏東縣為「高量級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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