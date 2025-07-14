信義百貨商圈人潮多 一路之隔北市府大樓廣場冷清清

台北市政府大樓正在進行改造計畫，預計明年完成後，4個方向的大門可望在假日開放。（記者何玉華攝）

2025/07/14 20:43

〔記者何玉華／台北報導〕信義商圈空橋系統是全台最早建立的立體連通系統，源於2000年公告的信義計畫區細部計畫第二次通盤檢討，經過20幾年發展，連接的百貨商機蓬勃，假日人潮聚集，成為精華區的精華，一路之隔的台北市政府大樓及府前廣場，夜間被對比的黑暗一片，連假日都異常冷清，台北市政府公共事務管理中心表示，市府一樓正在改造，明年完成後會打開4個方向的出入口，讓空間更具流通性。

信義區都市計畫中，規劃人行空間除了商場的空橋，台北市政府大樓內也有一條寬10公尺的地面層十字人行通道，依規定應該放通行，但除了上班時間開放，其他時間多禁止通行；都發局表示，早期都市計畫對建築物內部的人行通道開放要求較寬鬆，允許因應營業的時間開放，但近幾年都要求調整管制，包括近期南港的LALAPORT、統一阪急百貨與微風信義館與捷運的地下連通道。

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被信義百貨商圈對照的夜間、假日冷清，有市府官員說，整個信義區夜間都很亮，只有市政府最暗，連假日都黑漆漆，只開放西側正門，除了加班的公務員，幾乎沒有人氣，連周邊綠意盎然的人行道、廣場也人煙稀少，如古代的衙門，是封閉的威權象徵；還有人誤認為醫院，給人嚴肅、冷清的距離感。

市府公管中心主任林美娟表示，目前一樓中庭配合假日活動提供申請開放，另因應2樓親子劇場，開放北門方便民眾從捷運站出口進入；配合市府改造計畫明年完成一樓空間，將會開放4個方向的出入口，讓空間更具流通性。

台北市政府大樓正在進行改造計畫，預計明年完成後，4個方向的大門可望在假日開放。（記者何玉華攝）

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