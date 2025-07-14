台中好孕專車上路兩週 近3000孕媽咪申請補助

台中市今年7月起推出好孕專車補助，讓孕婦外出可享每趟次最高200元車資補助，共補助30趟次。（市府提供）

2025/07/14 20:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市自今年7月1日起推出「好孕乘車補助」，補助孕媽咪每趟最高200元的小黃乘車補助，新補助政策今屆滿兩週，台中市數位發展局表示，截至今日，已有近3000位孕媽咪完成申請，累計申請搭乘達2000趟次，乘車補助金突破36萬元；因補助限定在中部4縣市使用，提醒孕婦申請時要開啟手機定位服務，才能順利使用。

台中市自7月起推出「好孕專車補助」，孕婦每次懷孕可申請補助30趟次乘車，每趟最高補助200元，總額6000元，只要是設籍台中市的本國籍孕婦，或配偶設籍台中市的非本國籍孕婦，皆可透過《台中通》APP線上申請，輕鬆領取乘車金。

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今天新政策上路滿兩週，數位局統計，至今日已有近3000位孕媽咪完成申請，累計搭乘達2000趟次，乘車補助金額突破36萬元，顯示已有為數不少的孕婦開始使用這項新增補助。

數位局另指出，近期有孕婦反映用手機使用「好孕乘車補助」時，出現「請確認手機已開啟定位服務，並授權APP存取位置資訊」的提醒訊息，擔心相關訊息真偽，數位局說明，因台中市的好孕專車補助限定中部四縣市（中、彰、投、苗）地區使用，為確認使用者所在地，請申請的孕媽咪務必開啟手機定位服務，並允許APP存取位置資訊，才能順利使用乘車金搭車。

社會局另指出，目前有11家車隊共5353輛計程車加入服務，建議孕婦以預約方式叫車，並在聯繫客服時主動告知欲使用「好孕乘車補助」，上車前也可再向司機確認乘車金是否成功啟用，讓搭乘流程更順暢、補助使用更安心。

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