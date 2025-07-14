桃園中壢自立國小活動中心動工 明年7月完工

桃園市長張善政（中）等人主持自立國小新建活動中心工程動工典禮。（記者李容萍攝）

2025/07/14 21:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區自立國小1964年設校至今已有61年歷史，校內長期缺乏大型室內活動空間，體育課及相關教學活動常受氣候影響，成為教學一大難題，市府決議在校區北側空地興建一座設備完善的大型活動中心，今（14）日動工，預計2026年7月完工，以滿足教學發展與社區共享的雙重功能。

市府工務局長汪在宙表示，市府投入總經費約1億503萬元，規模為地上1層，總樓地板面積約1401平方公尺。內部空間規劃綜合球場、舞台、音控室、辦公兼器材室、緊急發電機室、消防泵浦室及男女廁所等設施，功能齊全、用途多元，未來將可供師生進行集會、展演、體育等多樣活動，提供安全舒適、靈活多元的學習與展演空間。

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汪在宙說，活動中心的建築外觀將以淺灰與白色為主色調，搭配鐵灰色斜屋頂，整體風格大方樸實，與校園整體風貌和諧一致，建築量體採南北向長軸配置，四周保留約2.5公尺安全緩衝空間，並與新建停車場、原有運動場及綠地廊道銜接，以及於既有司令台上方增建鋼構雨遮，並重新規劃汽機車停車空間，形塑一個安全、友善且富啟發性的校園環境。

桃園市長張善政出席動工典禮表示，未來活動中心落成後，將有效解決校內長期缺乏大型活動場地的問題，同時也將成為學校與社區共享的重要平台，市府力拚明年7月完工。

包括教育局長劉仲成、新建工程處副處長許維庭、中壢區長李日強、市議員葉明月、梁為超、王仙蓮、謝美英、彭俊豪、魏筠及自立國小校長游文志等人均出席動工典禮。

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