颱風過境雞蛋「喊漲」一週貴6元 蛋農：產量恢復至少需2個月

颱風過境雞蛋「喊漲」，一週連漲6元，有蛋農預估至少要2個月才能恢復供需平衡。 （記者陳冠備攝）

2025/07/14 20:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕受丹娜絲颱風與連日暴雨影響，全台雞蛋供應吃緊，產地與批發價格一週內上漲6元，批發價、產地價每台斤分別來到35元與25.5元，創下近期新高。彰化蛋農表示，豪雨、停電、高溫三重夾擊下，雞隻大量死亡或減產，產蛋量下滑約一成，全台每日供應缺口達1萬箱（每箱200顆），預估至少要2個月才能恢復供需平衡。加上9月開學營養午餐需求將增，蛋價短期內恐怕難回穩。

台灣每兩顆蛋就有一顆來自彰化，雖然此次颱風未正面登陸彰化，但外圍環流帶來的「78水災」仍造成超過13萬隻家禽死亡，災後高溫也讓損失擴大。蛋農陳秋池指出，中南部不少雞場，因風災停電多時，雞舍氣溫飆破36度，雞隻不吃飼料，發電機供氧不足，許多雞隻因此熱死，產蛋量也直線下滑。

請繼續往下閱讀...

陳秋池表示，全台雞蛋量每日高達13.5萬箱，暑假只需12萬箱，原本還供過於求，現在每日產量可能只剩11萬箱，市場缺口1萬箱，可能是造成調漲原因，另外蔬菜因水災漲價，也促使民眾轉而搶購雞蛋，導致市場價格進一步上漲。

陳秋池坦言，極端氣候讓養雞業難以調節產能，雞隻從受驚嚇恢復穩定產蛋，至少需兩個月時間，9月開學在即，營養午餐將使蛋品需求成長約15%，蔬菜復耕也至少需一個月，「菜價未平、蛋價又起」的現象恐怕短期內難解，民生開銷恐再增加。

彰化蛋農指出，目前全台雞蛋每日供應缺口達1萬箱（每箱200顆），是造成調漲原因。（記者陳冠備攝）

台灣每兩顆蛋就有一顆來自彰化。（記者陳冠備攝）

颱風加豪雨肆虐，造成彰化有超過13萬隻家禽死亡。（民眾提供）

蛋農陳秋池表示，雞蛋產量預估至少要2個月才能恢復供需平衡。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法