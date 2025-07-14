桃園航空城路網再提升 桃航三路、埔心一路通車

桃園市長張善政等人今天主持桃園航空城路網桃航三路、埔心一路通車典禮。（桃園市政府提供）

2025/07/14 21:02

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園航空城路網的桃航三路、埔心一路及埔心國小周邊安置街廓道路今（14）日通車，桃園市長張善政下午主持通車典禮表示，隨著這幾條道路通車，有效提升航空城區域交通機能，串連安置街廓與對外幹道，後續隨著安置戶遷入與產業陸續進駐，大園將蛻變為桃園最具亮點的新興區域之一。

張善政說，航空城開發從最初整地階段的塵土飛揚，到如今街廓逐漸成形、安置住宅即將交屋、道路陸續通車，歷經多年的開發正逐步開花結果。近期，市府也已核定國道一號甲線增設「航空城交流道」，未來可直接銜接航空城大道，進一步完善整體交通路網，挹注區域發展動能。

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桃園市政府航空城工程處表示，此次通車道路總長約7公里，沿線整合綠植帶、人行道、排水系統、污水管線、共同管道及智能路燈，並全面採用地下管線設計，取消架空電纜，不僅提升市容景觀，也強化供電安全與災害韌性，營造安全宜居的生活環境。

航空城工程處指出，埔心國小周邊安置街廓依「一里一安置」原則規劃，由原埔心里民返遷，形成以學校為核心的生活圈。埔心一路定位為主要通學廊道，設置寬敞、無障礙的實體人行空間，使人車分離，讓兒童有更舒適安全的通行環境；另配合埔心國小附設幼兒園招生，提前調整工序，讓通學專用道提前2年啟用，便利師生通行；桃航三路除強化通勤機能，也銜接將於7月24日開始試營運的「航空城博物館園區─05警戒區」，首展推出F-104戰機展示與周至柔將軍特展，推動軍事文化資產活化與觀光轉型，為地方注入新活力。

包括立法委員涂權吉，桃園市議員徐其萬、游吾和，桃園市府工務局長汪在宙、地政局長蔡金鐘、航空城工程處副處長藍士堯、大園區長余誌松、埔心國小校長吳臻幸等人也出席通車典禮。

今日通車的桃航三路、埔心一路鳥瞰圖。（桃園市政府提供）

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