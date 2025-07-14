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    北市信義百貨商圈立體連通路廊全國最密集 超過2.3公里

    台北信義百貨商圈的空橋串聯各百貨公司，逛街、散步都很方便。（記者何玉華攝）

    台北信義百貨商圈的空橋串聯各百貨公司，逛街、散步都很方便。（記者何玉華攝）

    2025/07/14 20:40

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市百貨最密集的信義商圈，自2004年完成台北101與世貿中心和紐約紐約購物中心（現為ATT 4 FUN）、紐約紐約購物中心到華納威秀影城間的空橋後，如今往北串連超過11個百貨商場，直抵捷運板南線市政府站，往東跨越松仁路抵國泰金融中心，往西等「南山A21綠環塔」完工，空橋連接到台北市政府南側，將形成全國最密集的立體連通環形路廊，架上地下道連接，總長超過2.3公里。

    信義商圈空橋系統原始構想是串連捷運淡水信義線與板南線，從地標台北101開始，西側連接到世貿一館、君悅飯店，東側連接ATT 4 FUN往東北方向展開，北側朝市政府方向原隔著世貿三館，2020年南山人壽標下土地地上權，將興建43層樓建築，預計2028年完工後，將有東向空橋連接到ATT 4 FUN、南向連接到台北101既有空橋，北向也會增加跨越松壽路的空橋。

    從台北101往東連接ATT 4 FUN跟微風南山百貨的空橋系統，往東經南山廣場可以到松仁路；從微風南山往北經威秀影城，跨越松壽路一路向北，分列香堤大道兩側的新光三越A9、A11、A8、微風松高四座百貨的2、3樓，都有東西向空橋串連。微風松高百貨再有分支往東連結到遠東百貨2、3樓，並跨越松仁路後到國泰金融中心。

    從新光三越A8、微風松高百貨續往北跨越松高路後，新光三越A4與麗寶廣場間有東西向空橋連結，往北最終抵達臨忠孝東路的微風信義百貨，共連結11間百貨公司、1座影城，總長度約2.3公里，是全國最完整且密集的空橋系統。其中，除了101部分路段進入大樓內部，開放通行時間有限制，其他多為24小時開放。

    此外，微風信義百貨與東側的統一時代百貨、捷運板南線市政府站間有地下連通道，經由統一時代百貨能連接到台北市政府北側，串聯即將開幕的Dream Plaza（舊誠品大樓）；香榭廣場周邊的A9、A11、A8、微風松高百貨也有地下道相通，與空橋形成立體路廊，不少周邊上班族利用休息時間散步、健走，記者實測走完全程，耗時約30分鐘、1.5公里左右。

    近日炎熱，走空橋不會曬太陽，也不用等紅綠燈。（記者何玉華攝）

    近日炎熱，走空橋不會曬太陽，也不用等紅綠燈。（記者何玉華攝）

    除了空橋，新光三越多家百貨公司與微風松高間，也有地下道連通。（記者何玉華攝）

    除了空橋，新光三越多家百貨公司與微風松高間，也有地下道連通。（記者何玉華攝）

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