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    暑假來高雄 吃冰果看風箏 搭哈瑪星號玩市集

    高雄「大港閱冰」冰品嘉年華，可品嘗特色冰品。（資料照，觀光局提供）

    高雄「大港閱冰」冰品嘉年華，可品嘗特色冰品。（資料照，觀光局提供）

    2025/07/14 20:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄去年吸引超過6923萬名觀光客，較前年成長11.8%，成為全台最受歡迎的旅遊目的地，除了演唱會經濟助攻外，高市府今夏也推出四大活動，盼持續吸引人潮。

    高市文化局舉辦的哈瑪星冰樂園，今夏於哈瑪星鐵道園區首度登場，將推出冰品美食主題市集、表演活動、小旅行及滿額折價，民眾品嚐美食冰品，可順便搭乘哈瑪星號觀光列車，體驗鐵道文化。活動日期7月19至27日，主題市集日期為19日（週六）、20（週日）、26日（週六）、27日（週日）下午2點至7點。

    觀光局舉辦的旗津風箏節，為7月26至27日、8月2至3日共4天，邀請國內外專業風箏團隊帶來30公尺以上巨型風箏；氣墊水樂園活動除這4天外，還延續到8月9、10日，總計6天，預估吸引超過16萬人次遊客，創造逾1億元效益。

    7月26至27日的大港水果季，由行政暨國際處主辦，地點在高流中心海風廣場及堤岸廊道，去年首度舉辦2天約吸引10萬人，今年邀集百攤台日鮮果市集，還有台日音樂舞蹈表演、水果主題互動遊戲區等。

    很受歡迎的「大港閱冰」冰品市集嘉年華，今年也將續辦，是今夏最沁涼、最有感的冰品盛典，時間預計在8月16至17日。

    今年旗津風箏節預計7月26日登場。（資料照，觀光局提供）

    今年旗津風箏節預計7月26日登場。（資料照，觀光局提供）

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