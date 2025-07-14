澎湖郵局新任局長履新 拜會澎湖縣長、馬公市長

澎湖縣長陳光復致贈蔡南德澎縣府與郵局合作的集郵冊。（澎湖縣政府提供）

2025/07/14 20:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖郵局新任局長蔡南德即將於16日正式履新，今（14）日在澎湖郵局副局長謝馨慧陪同下，分別前往澎湖縣政府、馬公市公所，拜會縣長陳光復、馬公市長黃健忠。陳光復致贈縣府與郵局合作的集郵冊、黃健忠則致贈印有馬公市吉祥物與地景意象的「城市運動毛巾」。

澎湖郵局長年來是澎湖縣政府與馬公市公所的重要夥伴，不僅為地方民眾提供便捷且優質的郵政與金融服務，更積極投入公益，關懷弱勢、照顧長者，並結合郵政專業深入社區進行反詐騙宣導，與澎湖縣政府與馬公市公所攜手守護民眾福祉，深具社會責任感。

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陳光復期許，未來在蔡局長的帶領下，郵政業務推展能更加順利，並強化與澎湖縣政府在資源上的整合與合作，攜手為更多需要幫助的族群提供溫暖支持。黃健忠市長表示，馬公市幅員廣大，社區人口多元，郵局除了協助市民辦理日常業務，也經常參與長者關懷、公益協助、反詐騙宣導等行動。這份溫暖的關懷與踏實的服務，市公所深深感謝。

蔡南德表示，相信在澎湖縣政府與馬公市公所的支持及民眾的鼓勵下，郵政事業必能穩健前行，為澎湖帶來更多正向力量與溫暖關懷。未來將延續郵政專業精神，持續投入基層服務，讓每一項郵政業務、每一份關懷，都成為連結澎湖縣民心意的橋樑。

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