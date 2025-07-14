運輸等4類溫室氣體盤查登錄 環境部擬9月試申報

環境部今發布服務業、運輸業、醫院及大專校院等4類溫室氣體盤查作業指引。（資料照，桃捷公司提供）

2025/07/14 19:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今（14日）發布服務業、運輸業、醫院及大專校院等4類溫室氣體盤查作業指引，即起將陸續與各中央主管機關舉辦系列說明會，預計9月進行申報系統試行填報，確保相關受納管事業都可在明年4月底前完成今年度的溫室氣體排放量盤查登錄。

我國於今年3月時將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療機構、大專校院及製造業納為溫室氣體的應盤查登錄對象。環境部表示，為協助這些納管事業，並考量這些行業有不同特性，如服務業展店經營及分店眾多、運輸業以車隊汽柴油使用及車站營運為主、醫院用電量大且於麻醉或開刀時可能使用特殊溫室氣體、大專校院具眾多教學研究實驗室等不同特性，在廣徵各界意見下，分別訂定4類行業別盤查指引。

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環境部指出，已在「事業溫室氣體排放量資訊平台」提供簡易試算工具，利用該工具搭配操作手冊，可協助業者透過年度用電量及用油量等活動數據，快速估算約8-9成的溫室氣體排放量。

環境部表示，後續也將陸續舉辦企業盤查能力輔導會議，詳細說明盤查管理辦法相關規範、盤查作業指引內容與系統操作方式，將有效提升事業執行人員的盤查作業能力，確保擴大納管的事業能順利完成盤查登錄工作。

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