基隆東岸廣場夏日電影院 7/18起連6週五、六免費看

2025基隆夏日電影院本週五（18日）登場，未來一連6週的週五、週六晚間在東岸廣場免費欣賞。（記者俞肇福攝）

2025/07/14 19:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕仲夏夜看露天電影，是許多市民的歷史記憶，基隆市文化觀光局辦理「2025基隆夏日電影院」，文化觀光局推出一系列老少咸宜、適合全家大小共同觀賞的電影，本週五（18日）至8月23日（週六），連續6週的週五20時及週六晚間19時30分播放，希望愛好看電影的民眾，到基隆東岸廣場度過夏日親子時光。詳情請上基隆市政府文化觀光局官網查詢。

文化觀光局局長江亭玫指出，文化觀光局挑選國、內外優質強檔影片，其中除了有台灣生態及保育紀錄片包括《看見台灣》、《老鷹想飛》；還有親子最愛的動畫電影，包括《柏靈頓：熊熊去秘魯》、《獅子王：木法沙》、《廢棄之城》、《音速小子3》、《海洋奇緣2》、《功夫熊貓4》、《與海豚的約定》、《DC超級寵物軍團》、《八戒：決戰未來》、《腦筋急轉彎》等12部電影。

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江亭玫說，每一場次都有舉辦集章換小餅乾活動，在東岸廣場循線索集滿「2025」、「夏日」、「基隆」及「電影院」戳章，即可兌換，每場次限額50名。

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