台中重陽禮金10/8起發放 料超過48萬人領取

中市重陽禮金自10月8日起發放，今年預計超過48萬人領取。（市府提供）

2025/07/14 18:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今年度的重陽敬老禮金將自10月8日起發放，今年預計超過48萬人領取重陽敬老禮金，採現金和匯款2種方式，選擇匯款者，禮金在發放首日就會匯入帳戶。為了更方便長輩，社會局提供線上申請匯款，即日起至9月9日，至台中市政府社會局申請即可申辦。

社會局表示，重陽敬老禮金65歲至89歲長者（含55歲至89歲原住民長者）每人2千元；90歲至94歲長者每人3千元；95歲至99歲長者每人5千元；100歲以上之長者每人1萬元，發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），亦即49年12月31日前（原住民59年12月31日前）出生，且於114年9月8日前設籍台中市。

請繼續往下閱讀...

社會局表示，線上申請匯款後，社會局會以簡訊或電子郵件回覆。若接到任何以「社福補助」名義要求提供帳戶或匯款等可疑訊息，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」，也可連絡各區公所社會課及社會局查詢。

社會局提到，除線上申請匯款，民眾也可網路下載或到各區公所領取匯款紙本申請書，填寫後掛號郵寄戶籍地區公所社會課、親送戶籍地區公所社會課或交給里辦公處代收。沒有申請匯款者，仍會以現金發放，由各區公所通知發放現金的時間和地點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法