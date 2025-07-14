為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中重陽禮金10/8起發放 料超過48萬人領取

    中市重陽禮金自10月8日起發放，今年預計超過48萬人領取。（市府提供）

    中市重陽禮金自10月8日起發放，今年預計超過48萬人領取。（市府提供）

    2025/07/14 18:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今年度的重陽敬老禮金將自10月8日起發放，今年預計超過48萬人領取重陽敬老禮金，採現金和匯款2種方式，選擇匯款者，禮金在發放首日就會匯入帳戶。為了更方便長輩，社會局提供線上申請匯款，即日起至9月9日，至台中市政府社會局申請即可申辦。

    社會局表示，重陽敬老禮金65歲至89歲長者（含55歲至89歲原住民長者）每人2千元；90歲至94歲長者每人3千元；95歲至99歲長者每人5千元；100歲以上之長者每人1萬元，發放對象為65歲以上長者（含55歲以上原住民），亦即49年12月31日前（原住民59年12月31日前）出生，且於114年9月8日前設籍台中市。

    社會局表示，線上申請匯款後，社會局會以簡訊或電子郵件回覆。若接到任何以「社福補助」名義要求提供帳戶或匯款等可疑訊息，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」，也可連絡各區公所社會課及社會局查詢。

    社會局提到，除線上申請匯款，民眾也可網路下載或到各區公所領取匯款紙本申請書，填寫後掛號郵寄戶籍地區公所社會課、親送戶籍地區公所社會課或交給里辦公處代收。沒有申請匯款者，仍會以現金發放，由各區公所通知發放現金的時間和地點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播