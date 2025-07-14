飲料杯蓋改紙封膜引網友兩極反應 麥當勞：測試階段

麥當勞外送的飲料杯從塑膠蓋改成了紙杯蓋。（擷取自ffc880506/Threads）

2025/07/14 21:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年環保觀念逐漸抬頭，許多餐廳也減塑以響應環保，有網友發現，麥當勞外送的飲料杯從塑膠膜改成了紙封膜，好奇問，「不知道大家覺得這樣是好還是不好呢？」麥當勞也表示，正就外送冷飲改用紙封膜進行測試。

一名網友在Threads發文表示，麥當勞外送的飲料改了新包裝，從原本的塑膠膜改成紙封膜，「第一次看到，但撒的整個都是，如果點餐客人沒有買塑膠袋的話，應該會整個紙袋都濕掉破掉」，此外她還覺得「就口地方喝起來的紙讓人怪怪的」，好奇問網友，「不知道大家覺得這樣是好還是不好呢？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這是在整人吧」、「哪個天才想的」、「逼你自己自備容器的開始」、「感覺好不方便喔」、「這感覺倒掉整杯就掰掰了」。

不過也有網友認為，「紙封膜比較環保吧，而且密封度比之前塑膠蓋優」、「可以減少塑膠廢物，習慣一些改變也是值得啦」、「這樣比較環保，紙感用久就習慣了啦」。

對此，麥當勞也回應，「台灣麥當勞為減少一次性塑膠的使用，現正以蘆洲三民餐廳作為環境守護概念店，就外送冷飲改用紙封膜進行測試。因仍在測試階段，未來將根據顧客回饋及使用情形評估調整，敬請並感謝各界支持，讓我們有機會做得更好，透過與時俱進的用餐體驗，共同為環境永續盡一份心力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法