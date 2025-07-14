丹娜絲重創南台灣 災變中心：還有7千餘戶停電

義消投入丹娜絲颱風災後復原重建。（消防署提供）

2025/07/14 18:44

〔記者陸運鋒／新北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，中央部會及地方政府，與電力、通訊、用水等基礎設施及民間志工的救災人力於災後全力投入，日以繼夜搶修，力拚達成進度、完成目標，救災人員基於復原的工作量及時間壓力，未能及時向各界說明進度，以致外界扭曲和惡意解讀等批評，中央災害應變中心除深表遺憾，強調復原重建仍持續進行，協助受災民眾儘速回歸正常生活。

中央災害應變中心表示，丹娜絲颱風造成全台99萬7846戶停電，73487戶停水，基地台災損1341座，市話災損1萬2295戶，迄今天上午9時，尚有7983戶停電，基地台待修護104座，同時也造成台南多處民房屋頂毀損。

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中央災害應變中心指出，丹娜絲颱風海上颱風警報已於本月7日解除，為因應台南及嘉義地區災後復原重建，中央災害應變中心持續開設，協助地方政府復原重建，截至13日累積調度國軍3885人次、環境部動員各直轄市、縣（市）政府844人次。

內政部動員各直轄市、縣（市）政府1843人次，及調度鏈鋸、鏟裝車、吊車、抓斗車、怪手、手動工具、貨車等各式災後復原器材車輛計2477台，基地台車28車及衛星基地台車27車，台灣電力股份有限公司出動人員30854人次、各式車輛13234次、各式機具6753次。

調度民間資源部分，防災士3906人次、韌性社區384個6310人次、台灣民間自主緊急應變隊133隊1386人次、義消284隊2270人次、災害防救團體及志願組織61隊425人次、替代役男471人次、慈濟志工2574人次。

中央災害應變中心強調，為協助台南、嘉義、雲林加速復原重建，內政部於今日再調度成功嶺基礎訓練中的替代役警大、警專畢業生1350人，由警政署支援40部運警車輛、陸軍十軍團協助整備防護裝備，並指派專責幹部帶隊前往各災區支援救災。

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