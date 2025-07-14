丹娜絲重創嘉南 屏縣挹注嘉縣物資銀行

屏縣物資銀行派專車運送物資給嘉義縣物資銀行。（屏東縣政府提供）

2025/07/14 18:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕丹娜絲颱風肆虐南台灣，台南、嘉義傳出嚴重災情，屏東縣政府連日出動工務處、環保局、水利處、社會處、勞青處及消防局義消等人力、機具和物資，前進台南市及嘉義縣受創嚴重地區支援，傳遞溫暖及縣市互助力量。

屏縣上週五（11日）已先派遣2組工作團隊22人及多項重型機具，前往台南協助加速災後清理與環境復原工作，週六假日再動員進一步支援台南市與嘉義縣。救援行動今日持續進行，屏東縣消防局由第一大隊長陳昆武帶領20位警、義消同仁至台南市白河區協助災後復原。

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截至今（14）日統計，縣府工務處出動109人次，及山貓機具、小怪手、3.5噸卡車、16噸以下傾卸車、小發電機、20噸傾卸車、板車、抓斗車等重型機具，協助學甲至六甲道路、171及174線道救援；環保局出動14名人員及抓斗車、山貓、鏈鋸機等。

丹娜絲颱風橫掃正值產季的文旦，勞青處號召青年朋友到台南麻豆幫忙文旦農清理落果；另嘉義縣物資銀行傳出庫存吃緊，屏縣府社會處也從縣內幸福物資銀行調度上百份麵條、罐頭、營養品等生活物資，今出動專車送往嘉義縣物資銀行，避免弱勢家戶斷炊。

「在越危難的時刻，越能感受溫暖的力量」，屏東縣長周春米指出，災後重建刻不容緩，大家在這塊土地上同舟共濟，互助精神非常重要，縣府團隊配合當地縣市政府救援，從民宅、道路到校園，哪裡有需要就往哪裡去，齊心協力幫助災民重建家園，希望盡快度過難關。

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