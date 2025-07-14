中一中女學霸科展抄襲被取消冠軍 台大撤銷繁星錄取醫學系資格

台大撤銷因科展作品抄襲，被科教館撤獎之女學生的台大醫錄取資格。（記者楊綿傑攝）

2025/07/14 17:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕台中一中一名女高中生透過繁星推薦錄取台大醫學系，但後卻遭質疑其獲獎之科展作品有抄襲嫌疑，科教館經調查後決定撤銷獎項，台大今天進一步證實，招生委員會已完成審議程序，決議撤銷該生經「繁星推薦」入學管道錄取醫學系之資格。

台中一中女高中生科展作品「硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究」遭質疑涉及抄襲，其中的「電子順磁共振（EPR）」圖譜與指導教授的期刊英語論文「EPR實驗圖譜」高度相似，後科教館召開專業審查會議，認定有違反研究倫理之情事，撤銷冠軍，追回獎金並禁賽。

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台大說明，當確認相關科展作品違反研究倫理後，校方立即啟動重新審查機制。審議期間，招生委員會全面檢視學生原始繳交資料與面試現場錄音，並安排學生親自到場陳述說明。根據審議結果，鑑於難以排除簡歷內容與面試過程中所提資訊對評分可能造成的影響，招生委員會為維護招生公平性與學術誠信，決議撤銷錄取資格。

台大提到，委員會審議期間除高度關注學術倫理議題，亦認為教育界應共同守護科學展覽與相關競賽的本質價值，重視啟發學習與探索知識的初衷，避免成為只是升學工具的一環。校方將依同一原則審慎處理其它類似檢舉案件，不再逐案對外說明審議結果。

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