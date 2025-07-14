女學霸科展抄襲遭撤獎 台大今撤銷繁星錄取！台中校方發聲了

台灣大學今撤銷台中女學霸繁星錄取資格。（資料照）

2025/07/14 17:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名女高中生原經繁星推薦錄取台大醫學系，後因去年獲科展獎項作品遭質疑抄襲，科教館審查後6月決議撤銷獎項，又引發連鎖效應，台大今宣布決議撤銷該生錄取醫學系的資格；學生就讀高中表示，事件令人遺憾，後續若學生需要協助，校方會全力協助。

女學霸報考分科測驗 網祝福「考回台大醫科」

大學入學最後一道關卡分科測驗已在11、12日落幕，據了解，該生有報考11日分科測驗，網路也有不少網友討論，更有人鼓勵她本來就學科實力雄厚，祝福「考回台大醫科」，藉此向各界證明憑真本事考上大學；對於學生是否確有到考，校方未回應。

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該名學霸高中生學業表現優異，經繁星推薦錄取台大醫學系，不料消息曝光後，在網路社群被質疑該生去年獲獎的科展作品疑似抄襲指導教授期刊論文，科教館經評估及審查委員專業判定後，確認作品有違反研究倫理之實，決議撤銷作品所獲獎項，引發連鎖效應，有人向台大檢舉該生台大醫學系錄取資格。

台大下午宣布經重新檢視相關程序及資料，台大招生委員會已完成審議程序，決議撤銷該生繁星推薦管道錄取醫學系的資格。

學生就讀高中下午低調表示，事件令人遺憾，後續若學生有需要協助，校方會全力協助。

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