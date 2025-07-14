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    打遊戲賺獎勵！ 台南「因雄崛起」學習平台推出魔王挑戰賽

    南市教育局「因雄崛起」線上學習平台推出「魔王挑戰」暑假作業挑戰賽 。（記者王姝琇攝）

    南市教育局「因雄崛起」線上學習平台推出「魔王挑戰」暑假作業挑戰賽 。（記者王姝琇攝）

    2025/07/14 18:34

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市教育局研發的「因雄崛起」線上學習平台，特別推出線上遊戲化學科賽事，針對國中小學生發布「魔王挑戰」暑假作業挑戰賽，透過趣味的學習任務設計，鼓勵學生自主挑戰，減輕傳統暑假作業所帶來的壓力。

    教育局長鄭新輝指出，「因雄崛起」線上學習平台成效顯著，備受學界肯定，今年暑假更進一步規劃「魔王挑戰」賽事，對象為國小五年級至國中八年級學生，作答結合國語文與數學科目學力檢測試題；教師可指派任務、即時掌握學生學習狀況，學生則可透過挑戰賽事累計排名，並獲得線上學習獎勵，避免因暑假造成學習中斷，也營造良性競爭與學習成就感。

    開元國小學生表示，以前參與「因雄崛起」其他活動得到過道具獎勵，對於遊戲破關進度很有幫助，而此次推出「魔王挑戰」活動限定道具也很吸引人；賽事題目也都是這個學期已學過的學科知識，挑戰完成幾場賽事後越來越有信心，接下來會持續挑戰任務，繼續搜集這次活動限定的道具獎勵。

    市長黃偉哲表示，今年暑假，市府藉由數位轉型導入遊戲化設計，讓孩子透過平台闖關學習，不再只是「寫習作」，而是在遊戲中完成學習任務，激發學習興趣，也讓暑假作業轉化為一段自我挑戰的學習旅程。

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