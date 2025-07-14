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    農園成疫情高風險區 新北示範防治登革熱

    新北市示範果菜園常見孳生源巡檢作業，杜絕登革熱發生。（記者陳奕劭攝）

    新北市示範果菜園常見孳生源巡檢作業，杜絕登革熱發生。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/14 17:44

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市登革熱本土案例多與農耕活動相關，為了減少孳生源，新北市副市長朱惕之今天（14日）在五股區大都會樂活農園參加「樂活農耕顧健康，清除積水防登革」，示範果菜園常見孳生源巡檢作業，四個情境進行實地操作，盼落實病媒蚊孳生源清除，以杜絕登革熱的發生及傳播。

    為協助市民了解清除積水的方法，病媒防治專家黃基森與環保局清潔隊示範處理常見的積水容器，如儲水桶應加裝並繃緊16目細紗網、引水彎管應確實加蓋等。現場農友展示沉水馬達應用，減少積水風險，展現農園防疫的新作法。

    朱惕之表示，農地、果菜園、登山步道與公園，都是病媒蚊的高風險場域，廢棄盆器、水塔、浴缸、儲水桶、保麗龍箱與帆布皺褶等，都可能成為孳生源，新北曾出現多次本土登革熱案例，不少與果菜園農耕環境相關。

    環保局長程大維指出，徹底清除孳生源是防治登革熱最根本的方法，提醒市民務必養成「巡、倒、清、刷」的習慣，經常檢視家中及農園內外是否有積水容器，一旦發現積水，應立即倒掉、刷除蟲卵或妥善收納容器，把防治工作融入日常生活。

    衛生局長陳潤秋說，目前正值登革熱流行期，加上暑假期間國際往來頻繁，境外移入風險持續升高，防疫仍須全民配合，呼籲市民共同維護居家與周邊環境。

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