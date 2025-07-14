氣象署估熱帶低壓週五生成！ 外圍雲系週末影響台灣

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/07/14 17:29

〔記者林志怡／台北報導〕週末將有熱帶性低氣壓生成！中央氣象署預估，週五將有熱帶性低氣壓生成，並於週末通過台灣南方海面，屆時受到外圍雲系影響，東半部地區、恆春半島有雨，但是否增強為颱風還有待觀察，另明日受西南風影響，各地需注意午後局部短暫雷陣雨，且大台北地區氣溫可達36度以上。

中央氣象署預報員林定宜指出，明後2天受到西南風影響，中南部地區有局部不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，且明日中南部地區、午後各地山區有局部較大雨勢，後天雨勢較大區域將擴及大台北地區。

請繼續往下閱讀...

週四持續受西南風影響，但水氣稍有減少，各地以午後局部短暫雷陣雨的天氣為主，但中南部地區因清晨至上午有海陸風輻合，有零星短暫陣雨。

林定宜說，目前預估週五台灣南方海面將有熱帶性低氣壓生成，並於週末行經巴士海峽至呂宋島一帶，台灣受其外圍雲系影響，週五的東半部地區、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨。

週六、週日東半部地區、南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且花東有局部較大雨勢，其他地區維持午後雷陣雨的天氣。

林定宜表示，熱帶性低氣壓預計於下週一靠近廣東沿海，但其後方可能有新的低壓擾動發展，台灣持續處於大低壓帶，東部、南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨。

此外，林定宜提醒，週末生成的熱帶性低氣壓是否增強為颱風、後續移動路徑為何，還有相當大的不確定性，有待持續觀察。

氣溫方面，林定宜說，明日西南風吹拂，通過林口台地後，會有沉降增溫作用，加上大台北地區的盆地地形、都市熱島效應等，明天大台北地區有36度以上高溫，其他地區氣溫普遍落在31至35度左右。

7月15日高溫提醒。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法