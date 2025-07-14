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    高市圖暑期40場文化饗宴 邀學子來探索挖寶

    暑假期間，高雄市立圖書館總館和各分館皆有各式各樣的手作工作坊。（高市圖提供）

    暑假期間，高雄市立圖書館總館和各分館皆有各式各樣的手作工作坊。（高市圖提供）

    2025/07/14 17:19

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館攜手各分館推出40場暑期限定活動，有講座、營隊、市集、說故事等不同類型文化饗宴，歡迎學子踴躍探索發掘。

    館長李金鴦表示，高市圖與社區連結緊密，是全齡民眾學習的最佳智庫，今年暑假期間總館及各分館皆有各式各樣的微型書展、說故事活動、益智桌遊、科學DIY、手作工作坊，民眾可就近在社區圖書館找尋喜愛的活動參與體驗。

    其中，「雄青進行式─2025青春逗陣學堂」今年有兩梯次，主題為「聲音的力量：創作屬於你自己的PODCAST」，利用2天時間帶領學子探索聲音的奧秘，並跟上時代的聲音新浪潮，2天學會用聲音說故事。

    中崙分館趣味科學營將於7月19日、8月2日舉行，學員可體會科學將回收資源變黃金，動動手就能做出有趣又好玩的玩具；8月9日當天大東藝術圖書館、小港分館及鳳二分館的「藝見古今中外─舞蹈藝術工作坊」、「青少年文學寫作營」及「文學閱讀賞析暨創作饗宴列車」將同時熱鬧登場。

    另有廣受歡迎的「朗聲曼波」系列閱讀活動，和充滿驚喜的「夜宿總圖」體驗營，總館一樓廣場每兩個週末登場的「食農市集」，也將帶來在地美味與閱讀結合的特別體驗。此外，高雄青年文學獎今年獎金優渥，徵件受理時間至9月14日，高市圖提醒讀者把握機會。

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